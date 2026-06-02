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Troca no elenco de ‘Quem ama cuida’ após saída de Tony Tornado

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'Quem Ama Cuida' terá troca no elenco após saída de Tony Tornado
'Quem Ama Cuida' terá troca no elenco após saída de Tony Tornado

A novela “Quem Ama Cuida”, prevista para estrear na faixa das nove, enfrentou uma mudança significativa antes mesmo do início das gravações. O ator Tony Tornado, que estava escalado para interpretar o pai da personagem Silvana, deixou o elenco. Diante dessa situação, a Globo iniciou a busca por um novo ator para ocupar esse papel.

Tony Tornado, que tem 96 anos, decidiu se afastar da produção. A decisão foi influenciada pelo intenso ritmo de trabalho durante a gravação da novela “Êta Mundo Melhor!”, onde ele participou recentemente. Com a carga de trabalho elevada, o ator optou por se dedicar a projetos com duração mais curta, considerando seu bem-estar.

A saída de Tony com impacto direto na trama, pois o personagem pai de Silvana, que será vivido por Belize Pombal, é central para o enredo. A Globo agora precisa encontrar um substituto rapidamente para que as gravações possam prosseguir sem mais atrasos.

“Quem Ama Cuida” é escrita por Claudinha Souto e Walcyr Carrasco, com a colaboração de outros roteiristas. A direção artística é de Amora Mautner, e Caetano Caruso coordena a direção geral. A novela está planejada para ter 211 capítulos e tem como meta alcançar uma média de 22 pontos de audiência em São Paulo. A previsão é que a trama fique no ar até janeiro de 2027, quando dará lugar à continuação da famosa “Avenida Brasil”, intitulada “Filhos do Divino”.

A Globo agora enfrenta a responsabilidade de resolver essa troca de elenco rapidamente, já que a definição do novo ator é crucial para o andamento das gravações.

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