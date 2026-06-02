Globo contrata Lucas Leto para o núcleo jovem de ‘Por Você’

Lucas Leto, o ator conhecido pelo personagem Sardinha na novela “Vale Tudo”, foi escalado para a nova novela das sete da Globo, intitulada “Por Você”. Esta trama, que explora temas como luto, maternidade inesperada e recomeços, promete trazer um novo aspecto à carreira de Leto, que assumirá o papel de galã, uma imagem que ele não perseguia, mas que conquistou com sua recente visibilidade na televisão.

O convite para “Por Você” surge após Leto participar de diversos testes e busca, com destaque para a chance de trabalhar com André Câmara, o diretor artístico da novela. O ator também terá a oportunidade de se reencontrar com Jeferson De, o diretor-geral, com quem colaborou em “Bom Sucesso”, sua primeira novela em 2019.

Em entrevistas, Leto refletiu sobre sua jornada pessoal e profissional, mencionando que levou tempo para reconhecer sua própria beleza, algo que ele atribui ao racismo estrutural que enfrentou durante sua infância e adolescência. O teatro, especialmente sua experiência no Bando de Teatro Olodum, foi fundamental nesse processo, onde se formaram grandes nomes da cena cultural brasileira, como Lázaro Ramos e Edvana Carvalho.

“Por Você” traz uma trama central focada em Bela, uma obstetra que, após a morte de sua melhor amiga, Juli, precisa cuidar dos quatro filhos dela, reavaliando sua vida profissional e pessoal. A história se desenrola na Zona Sul do Rio de Janeiro, envolvendo um triângulo amoroso que adiciona complexidade ao enredo.

A novela, criada por Dino Cantelli e Juliana Peres, deve estrear no dia 31 de agosto, substituindo “Coração Acelerado”. Assim, “Por Você” se prepara para provocar reflexões e emoções no público, destacando o recomeço e as transformações que a vida proporciona.