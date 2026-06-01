‘Here Now’ encerra atividades no SBT e dá lugar ao ‘BocaTV’

A programação do SBT passará por mudanças significativas em sua faixa das 18h30. Após meses com baixa audiência, o programa “Aqui Agora” será retirado do ar e dará lugar ao “BocaTV”, que será apresentado por Rodrigo Bocardi, ex-apresentador da Globo.

Essa decisão é parte da estratégia da emissora para revitalizar o horário e atrair mais espectadores. A mudança foi revelada por um jornalista da coluna de televisão de um grande jornal. Com essa troca, o SBT espera melhorar a performance da grade no final da tarde, um período crucial da programação.

A saída do “Aqui Agora” também impacta a apresentadora Dani Brandi, que atualmente é âncora do programa. Há informações de que ela deve permanecer na emissora, mas seu novo papel ainda não foi definido e depende de novos projetos em andamento no canal.

O “Aqui Agora” foi lançado em 1991 e se destacou por sua abordagem direta ao jornalismo policial, cobrindo casos de grande impacto e trazendo uma nova linguagem para a televisão brasileira. O programa original foi exibido até 1997 e revelou diversas figuras que se tornaram conhecidas na comunicação e na política, como Gil Gomes, Celso Russomanno e César Tralli.

O programa tentou retornar em 2008, mas essa nova versão não ficou no ar por muito tempo devido à baixa audiência. Em 2025, o SBT decidiu relançar a atração como parte das comemorações de seus 44 anos, mas as tentativas de aumentar a audiência foram insuficientes. O último apresentador da fase mais recente, Geraldo Luís, foi desligado no final do ano passado.

Com a saída do “Aqui Agora” e a chegada de Rodrigo Bocardi, o SBT tenta reposicionar sua programação nas tardes, confiando em um nome que tem experiência recente na Globo.