Chevrolet Spark: SUV elétrico enfrenta concorrência chinesa

A Chevrolet decidiu dar um passo bem audacioso no Brasil com seu novo elétrico, o Spark EUV. Esse SUV compacto chega como uma alternativa prática no mercado, dominado por opções chinesas. Com um preço bem competitivo e um design que remete a um “jipinho urbano”, a GM busca conquistar os corações dos brasileiros apaixonados por carros.

Sob o capô, o Spark é equipado com um motor elétrico dianteiro que entrega 101 cv e 18,4 kgfm de torque. A bateria LFP de 42 kWh promete uma autonomia de até 258 km, segundo o Inmetro. Em cenários urbanos, isso pode passar dos 300 km. E se a rapidez no carregamento é uma preocupação, saiba que ele pode ser recarregado de 30% a 80% em um piscar de olhos.

### A Experiência ao Volante

Ao pegar a estrada, o Spark se destaca por ser um carro feito sob medida para o ambiente urbano. A direção leve e a suspensão ajustada para o nosso solo garantem um conforto que qualquer motorista aprecia. Aquele torque que chega de forma instantânea é um bônus nas arrancadas e retomadas, aumentando a agilidade nas ruas movimentadas. É sempre bom ter um carro que responde rápido quando o semáforo abre.

### Conforto e Estilo

Dentro da cabine, o Spark surpreende com um acabamento que dá um toque de sofisticação. O painel digital de 8,8” e a tela multimídia de 10,1” oferecem uma experiência moderna. Os bancos em couro elevam a sensação de conforto, mas ele só acomoda bem quatro adultos, o que pode deixar quem tem família um pouco na mão.

### Design Que Impressiona

Visualmente, o SUV adota um design quadrado e moderno, remetendo até os primeiros Trackers. Com faróis full-LED e rodas de 16”, ele tem um apelo jovem e descolado. O carro transmite robustez, sem deixar de ser estiloso, podendo ser uma opção interessante para quem fim de semana gosta de pegar a estrada.

Com dimensões de 4 metros de comprimento, 1,76 m de largura e um entre-eixos de 2,56 m, o Spark oferece um espaço interno bem aproveitado. O porta-malas é capaz de comportar 355 litros, que pode chegar a 916 litros com os bancos rebatidos. Inicialmente, o modelo será importado da China, mas a ideia é que a produção aconteça em Horizonte, no Ceará.

### Competição à Vista

Na disputa com o BYD Dolphin, a Chevrolet oferece o visual de SUV para se destacar. Enquanto o rival é mais próximo de um hatch médio, o Spark proporciona uma posição de dirigir mais elevada e um estilo mais aventureiro. No entanto, cabe ressaltar que ele não é campeão em autonomia, garantindo 258 km no máximo.

A lista de equipamentos é bem completa, incluindo seis airbags, câmera 360°, piloto automático adaptativo e frenagem automática. O ar-condicionado digital e os diversos porta-objetos garantem praticidade, mas a falta de conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay pode fazer falta para quem gosta de estar sempre conectado.

E o preço? Com R$ 159.990, o Spark se apresenta como o elétrico mais acessível da Chevrolet no Brasil. A produção local promete ajudar a baixar custos e atender melhor a demanda do mercado, que espera muito mais do que as atuais 100 unidades semanais.