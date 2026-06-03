Guilherme Arantes comemora 50 anos de carreira no ‘Caldeirão’

Neste sábado, o programa Caldeirão com Mion irá celebrar os 50 anos de carreira do cantor e compositor Guilherme Arantes. O artista trará ao palco uma série de histórias sobre sua longa trajetória na música e também apresentará algumas de suas canções para o público presente.

Além das performances musicais, o programa contará com um quadro de competição, onde artistas se enfrentam em um desafio para reconhecer canções. A banda Lucio Mauro e Filhos será a responsável por tocar as músicas, e os participantes terão a tarefa de identificar os temas para acumular pontos e determinar um vencedor.

Na competição, a atriz Nathalia Dill e o ator Thomas Aquino representarão um dos times. Nathalia está atuando atualmente na novela Quem Ama Cuida, enquanto Thomas participa de Guerreiros do Sol e Coração Acelerado. Do outro lado da disputa, estarão o ator e cantor João Guilherme e o músico Pe Lu.

O clima animado do evento será reforçado pela presença de Junior, comentarista de futebol da Globo, que se juntará ao grupo Bom Gosto para cantar, trazendo uma nova dimensão musical ao programa.

Sob a apresentação de Marcos Mion, esta edição do Caldeirão promete unir nostalgia, entretenimento e o universo da música de forma leve e cativante. Com a presença de artistas de diferentes áreas e o reencontro de Guilherme Arantes, o programa buscará criar uma conexão emocional com os espectadores, destacando a importância da música na memória afetiva do público brasileiro.