‘Quem ama cuida’ registra 27 pontos no JN e bate recorde em SP

Na última segunda-feira, dia 1º de junho de 2026, os dados de audiência na Grande São Paulo mostraram que a novela “Quem Ama Cuida” alcançou um pico de 27,1 pontos, impulsionada pelo sucesso do “Jornal Nacional”, que precedeu a trama. O programa conseguiu registrar uma participação de 39,1% entre os televisores sintonizados, marcando um novo recorde de público na capital paulista. Além disso, a novela “Coração Acelerado” também se destacou, mostrando bons índices.

Na concorrência, o “Jornal da Record” alcançou sua melhor média do ano, o que representa um resultado positivo para a emissora. No horário esportivo, o programa “Jogo Aberto SP” manteve a Band na terceira colocação isolada.

No SBT, o “Programa do Ratinho” foi o grande destaque da emissora, superando as audiências do reality show “Casa do Patrão”. Por outro lado, a reprise da novela “Meu Coração é Teu” não se saiu bem, apresentando índices mais baixos no horário vespertino.

Médias de audiência do dia 1º de junho de 2026

Audiências da Globo:

“Bom Dia SP”: 8,7 pontos

“Bom Dia Brasil”: 8,8 pontos

“Encontro com Patrícia Poeta”: 7,4 pontos

“Mais Você”: 7,1 pontos

“SP1”: 10,4 pontos

“Globo Esporte”: 10,5 pontos

“Jornal Hoje”: 10,8 pontos

“Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil”: 14,4 pontos

“Coração Acelerado”: 22,7 pontos

“Quem Ama Cuida”: 23,6 pontos

Audiências da Record:

“Balanço Geral Manhã”: 1,7 pontos

“Fala Brasil”: 2,8 pontos

“Hoje em Dia”: 3,3 pontos

“Cidade Alerta”: 7,5 pontos

“Jornal da Record”: 8,1 pontos

Audiências do SBT:

“Se Liga, Brasil”: 2,3 pontos

“Primeiro Impacto”: 3,2 pontos

“Programa do Ratinho”: 4,1 pontos

Audiências da Band:

“Jogo Aberto”: 1,7 pontos

“Brasil Urgente”: 2,6 pontos

Audiências da RedeTV!:

“A Tarde é Sua”: 1,2 pontos

“TV Fama”: 0,7 pontos

Os pontos de audiência são um reflexo do número de domicílios sintonizados e, neste ano, um ponto equivale a 78.781 lares na grande São Paulo. Esses dados são importantes para o mercado publicitário, que utiliza essa informação para formatar suas estratégias.