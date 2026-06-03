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Antonio Fagundes apoia leitura para fixar textos de novelas

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Antonio Fagundes defende leitura para memorizar textos de novela
Antonio Fagundes defende leitura para memorizar textos de novela

Antonio Fagundes Fala Sobre Memorização de Texto em Novelas

Antonio Fagundes, que atualmente interpreta Arthur Brandão na novela “Quem Ama Cuida”, compartilhou detalhes sobre a sua habilidade de memorizar textos rapidamente. O ator é conhecido por sua facilidade em decorar roteiros, o que desperta a curiosidade de seus colegas de profissão.

Em uma entrevista, Fagundes contou que não costuma levar os roteiros para casa. Ele desenvolveu um método próprio ao longo de sua carreira, que lhe permite aprender as falas de forma prática durante o dia a dia. No entanto, ele ressaltou que essa habilidade não pode ser ensinada de forma exata, já que cada artista tem seu próprio processo.

Essa facilidade de memorização já foi reconhecida por outros atores, como Cauã Reymond, que revelou ter aprendido técnicas observando Fagundes em trabalhos conjuntos. O veterano afirmou que a troca de experiências entre diferentes gerações de atores é fundamental para o aprendizado na profissão.

Em relação ao desafio que apresentam as produções de novelas, Fagundes compreende que muitos colegas enfrentam dificuldades por conta da grande quantidade de texto a ser decorado semanalmente. Para ele, decorar as falas próximo à gravação facilita o trabalho, mas a leitura é uma aliada essencial para criar uma conexão com as palavras.

Fagundes disse: “Vejo meus colegas lidando com uma quantidade enorme de texto para decorar, e realmente é um desafio. Para mim, decorar na hora ajuda bastante. Além disso, a leitura é fundamental para se familiarizar com as palavras.”

Além de seu trabalho na televisão, Antonio Fagundes se prepara para retornar aos palcos com a peça “Dois de Nós”. A técnica de memorização que ele utiliza reflete um aspecto central de sua carreira: a disciplina, adquirida ao longo dos anos e alicerçada pela experiência, leitura e colaboração constante com outros artistas.

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