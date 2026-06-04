‘Por você’ apresenta quatro crianças sob os cuidados de Bela

A nova novela das sete da Globo, intitulada “Por Você”, tem estreia marcada para o dia 31 de agosto. A trama gira em torno de Bela, vivida por Sheron Menezzes, uma médica que, após a morte de sua amiga Juli em um acidente de carro, assume de forma inesperada a responsabilidade por quatro crianças.

Os filhos de Juli, interpretados por Lucy Ramos, são fundamentais para a história. A novela apresenta cada uma das crianças: Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabricio Assis) e Samuca (Kadu Spinula). Cada um deles lida com a perda da mãe de maneira única, enfrentando conflitos relacionados à sua idade e à nova dinâmica familiar.

A narrativa não se limita à tragédia inicial, mas se expande para temas como renúncia, amor e as escolhas que fazemos em nome de quem amamos. O enredo combina emoção, humor, romance e leveza, explorando os limites do cuidado que Bela deve estabelecer em sua nova vida.

Além dos desafios pessoais, Bela também enfrenta dificuldades profissionais. No Hospital e Maternidade Luz, a obstetra lida com Vanessa, interpretada por Alinne Moraes. Vanessa é a herdeira da instituição e, apesar de ser médica anestesista, não trabalha na função, tornando-se uma figura conflitante no ambiente de trabalho de Bela.

No campo amoroso, a história se complica ainda mais com a chegada de Lucas, interpretado por Amaury Lorenzo. Ele é o diretor pedagógico da escola onde as crianças estudam e desperta em Bela novos sentimentos. No entanto, a sombra de Gabriel, seu amor do passado, vivido por Thiago Lacerda, ainda pesa em suas decisões.

“Por Você” é uma obra criada por Dino Cantelli e Juliana Peres, com direção artística de André Câmara. A novela sucederá a “Coração Acelerado”, que atualmente ocupa o mesmo horário. A expectativa é alta para a nova produção, que promete envolver o público com suas histórias emocionantes.