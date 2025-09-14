HBO Max anuncia estreia de Colisión, novela sobre conflito familiar

A HBO Max vai lançar, em 2025, a série Colisión, uma produção original da Warner Bros. Discovery. Essa série é baseada nas histórias da renomada escritora espanhola Corín Tellado, reconhecida por seu extenso legado no gênero de romances populares. Com um total de 40 episódios, Colisión terá um formato e ritmo semelhantes aos de uma telenovela, o que reflete a estratégia da HBO Max de investir em narrativas de longa duração.

O elenco da série conta com artistas de destaque da América Latina. Entre os confirmados estão:

Macarena Achaga (Argentina), conhecida por O Pai da Noiva.

(Argentina), conhecida por O Pai da Noiva. Margarita Rosa de Francisco (Colômbia), famosa por sua atuação em Café com Aroma de Mulher.

(Colômbia), famosa por sua atuação em Café com Aroma de Mulher. Christian Vázquez (México), que participou de De Brutas, Nada.

(México), que participou de De Brutas, Nada. Diego Klein (México), que se destacou em Mi Secreto.

Essa diversidade de talentos pode ajudar a atrair um público variado de diferentes países da região.

Conflito central: mãe e filha em choque

A trama acompanha Zoé e Belén, que são mãe e filha. Após um evento familiar inesperado, elas se envolvem em um conflito intenso. O drama explora as diferenças de visão de mundo entre as duas, revelando segredos do passado que mudam suas vidas para sempre. Nesse cenário de colisão emocional, cada personagem busca defender sua verdade, o que transforma a relação delas em um desafio.

Esse conflito familiar é o ponto central da série e remete à tradição melodramática que marcou a obra de Corín Tellado, que publicou mais de 4 mil títulos durante sua carreira.

Contexto da produção

Colisión foi desenvolvida ao mesmo tempo que outros projetos de telenovelas e séries dramáticas autorizados pela Warner, como Dona Beja e Beleza Fatal. Essa movimentação destaca a crescente mistura entre novelas e séries no catálogo da HBO Max, que busca criar produções com uma identidade cultural própria, focadas na forte carga emocional. Com essa abordagem, a plataforma visa conectar-se ainda mais com o público latino-americano.