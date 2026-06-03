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Eliana escolhe a família mais musical do Brasil em final ao vivo

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Eliana define família mais musical do Brasil em final ao vivo na Globo
Eliana define família mais musical do Brasil em final ao vivo na Globo

No próximo domingo, dia 7, o programa “Em Família com Eliana” apresenta a final de sua competição musical ao vivo, onde o público poderá votar na família vencedora. As finalistas são a família Moreira, de Marabá, no Pará, e a família Uchôa, de Fortaleza, no Ceará. O prêmio para a família que conquistar a vitória é um carro zero quilômetro.

A competição foi marcada por uma série de apresentações que trouxeram à tona histórias pessoais e um rico repertório musical, refletindo a diversidade cultural do Brasil. Durante as semanas anteriores, os participantes dividiram o palco com ritmos como o forró do Nordeste, influências do Sul, sonoridades da Amazônia e outros estilos que representam a música popular regional.

O programa também contará com a presença de convidados especiais, entre eles, Paulo Vieira, Dira Paes, Aílton Graça e Otávio Muller, que trarão um toque de humor e música à atração. Xanddy Harmonia, conhecido no cenário musical, apresentará números musicais com sua filha, Camilly Victória.

Além da final, o programa mostrará um encontro de Eliana com Xuxa e Junno Andrade em sua casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa conversa abordará temas como rotina, família e carreira. O encontro dará origem a um spin-off intitulado “Em Família com Eliana: Pode Entrar”, que vai ao ar na terça-feira, dia 9, às 22h45, pelo canal GNT e estará disponível para assinantes do Globoplay.

Após a final, o programa fará uma pausa durante a Copa do Mundo e retornará no dia 12 de julho, trazendo novidades que ainda não foram reveladas.

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