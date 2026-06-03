Eliana escolhe a família mais musical do Brasil em final ao vivo

No próximo domingo, dia 7, o programa “Em Família com Eliana” apresenta a final de sua competição musical ao vivo, onde o público poderá votar na família vencedora. As finalistas são a família Moreira, de Marabá, no Pará, e a família Uchôa, de Fortaleza, no Ceará. O prêmio para a família que conquistar a vitória é um carro zero quilômetro.

A competição foi marcada por uma série de apresentações que trouxeram à tona histórias pessoais e um rico repertório musical, refletindo a diversidade cultural do Brasil. Durante as semanas anteriores, os participantes dividiram o palco com ritmos como o forró do Nordeste, influências do Sul, sonoridades da Amazônia e outros estilos que representam a música popular regional.

O programa também contará com a presença de convidados especiais, entre eles, Paulo Vieira, Dira Paes, Aílton Graça e Otávio Muller, que trarão um toque de humor e música à atração. Xanddy Harmonia, conhecido no cenário musical, apresentará números musicais com sua filha, Camilly Victória.

Além da final, o programa mostrará um encontro de Eliana com Xuxa e Junno Andrade em sua casa em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Essa conversa abordará temas como rotina, família e carreira. O encontro dará origem a um spin-off intitulado “Em Família com Eliana: Pode Entrar”, que vai ao ar na terça-feira, dia 9, às 22h45, pelo canal GNT e estará disponível para assinantes do Globoplay.

Após a final, o programa fará uma pausa durante a Copa do Mundo e retornará no dia 12 de julho, trazendo novidades que ainda não foram reveladas.