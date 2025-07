Nio ES8 traz bateria de 102 kWh do ET9 na China

A Nio está dando um passo interessante com o lançamento da nova geração do SUV elétrico ES8. O carro vai vir equipado com a mesma bateria de 102 kWh que já faz sucesso no sedã de luxo ET9. O melhor de tudo? Isso tudo sem aumentar o preço inicial. Para quem está em busca de um SUV elétrico com bom espaço e autonomia, esse modelo promete ser uma baita pedida.

De acordo com os dados que rolam por aí, o novo ES8 pode alcançar até 635 km de autonomia no ciclo CLTC. Isso significa que o SUV não só se destaca entre os veículos de nova energia na China, mas também se qualifica para isenção de impostos. E convenhamos, isso dá um empurrão nas vendas, né?

Detalhes da Bateria e Preço

A Nio já havia começado a padronizar baterias maiores em outros modelos, como o Onvo L90, que utiliza uma de 85 kWh. Para quem ama a ideia de trocar bateria, a marca também oferece uma opção semi-sólida de 150 kWh para aluguel. O preço inicial do ES8, na China, começa em 498 mil RMB, o que dá uns 69 mil dólares. Com a bateria menor de 75 kWh, o alcance é de 465 km. Mas quem optar pelo pacote de 102 kWh, pode contar com uma autonomia superior.

A nova bateria, com 545 kg, é feita pela CATL e traz uma densidade energética de 187 Wh/kg. Isso revela o foco da Nio em eficiência e alcance. Para você que busca alternativas, vale a pena dar uma olhada no Mazda EZ-60, que fez barulho durante a pré-venda.

Mudanças no Design e Espaço Interno

E não para por aí! O novo ES8 também cresceu em tamanho. Agora, são 5.280 mm de comprimento, 2.010 mm de largura e 1.800 mm de altura, com um entre-eixos de 3.250 mm. As versões de seis e sete lugares garantem que a família inteira viaje com conforto.

A versão anterior era um pouco menor, com 5.099 mm de comprimento e 1.750 mm de altura. Essa mudança realmente ampliou o espaço interno, fazendo do novo ES8 uma opção ainda mais premium para quem busca conforto no dia a dia.

Expectativas de Lançamento

O grande evento de lançamento vai acontecer no Nio Day 2025, no outono chinês, praticamente na época em que as vendas costumam bombar. Além do ES8, o evento pode trazer outras novidades interessantes da marca. O que também chama a atenção no mercado chinês são lançamentos como o sedan híbrido Chery Fulwin A9L, que já está atraindo uma boa quantidade de pedidos.

Enquanto isso, marcas como a Li Auto andam dando seu recado no mercado, mostrando que os SUVs elétricos estão conquistando espaço. Afinal, a pré-venda do Onvo L90 deu um bom impulso nas ações da Nio.

Não há como negar: o futuro dos SUVs elétricos parece promissor e cheio de novidades.