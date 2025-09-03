Saiba quais são os preços e as mudanças recentes

A Citroën acaba de revelar sua linha 2026 no Rio de Janeiro, trazendo novidades animadoras para os apaixonados por carros. O destaque vai para o crescimento de 37% nas vendas do primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Entre as melhorias solicitadas pelos clientes, a marca fez ajustes que prometem deixar a experiência ao volante ainda mais agradável.

Um dos pontos mais elogiados foi o acabamento interno, que agora está mais requintado. Além disso, as teclas dos vidros foram reposicionadas em locais mais acessíveis, facilitando o manuseio – quem já teve que esticar o braço várias vezes em busca do vidro sabe como isso é importante. Os modelos C3 aspirados, por exemplo, agora contam com um conta-giros no painel, trazendo um aspecto mais esportivo e visualmente atraente. Ah, mas vale a pena notar que essa mudança é exclusiva da nova versão XTR.

Essa versão XTR, que volta à cena, foi utilizada anteriormente em uma versão aventureira do C3 entre 2006 e 2012. Agora, o XTR aparece nos novos C3 e Aircross, com detalhes estéticos que dão um charme extra, embora a parte mecânica e de suspensão permaneça a mesma. Afinal, os pneus Pirelli Scorpion de uso misto são um baita reforço para quem gosta de uma aventura.

Outra novidade é a configuração Dark Edition do modelo Basalt, que traz um visual mais sofisticado e urbano. Curiosamente, nenhum dos três modelos da linha Citroën será oferecido na cor prata, uma escolha ousada que pode chamar a atenção de quem busca originalidade.

C3 XTR

O C3 XTR chega com preço de R$ 89 mil e opera com um motor 1.0 Firefly aspirado de até 75 cv. É o novo topo de linha, posicionado acima do C3 Feel e abaixo do C3 You! que conta com motor turbo e câmbio CVT.

Externamente, o XTR se destaca pelos adesivos em verde pistache e preto, além de borrachões laterais que trazem um toque aventureiro. O farol de neblina é outro detalhe que agrega, já que quem dirige em estradas mal iluminadas sabe como isso faz diferença.

Por dentro, a qualidade dos materiais subiu de nível, com bancos mais confortáveis e um volante que dá gosto de manobrar. O painel agora possui um quadro de instrumentos digital de 7” que traz conta-giros, um charme a mais para quem gosta de acompanhar a performance do carro. O ar-condicionado também é automático e digital, garantindo uma experiência confortável em qualquer clima.

Aircross XTR

No segmento dos SUVs, o Aircross XTR se destaca como a versão mais cara, com preço de R$ 130 mil. Ele leva um motor T200 1.0 turbo, com até 130 cv, e um câmbio CVT que proporciona trocas suaves e eficientes.

A nova identidade visual traz um emblema centralizado na traseira, o que remete a modelos premium. Por dentro, o conforto é garantido com sete lugares e um acabamento que vai fazer você viajar com um sorriso no rosto. Os detalhes em preto brilhante e as costuras verdes são um toque de classe que não passa despercebido.

Basalt Dark Edition

Se você é fã de um visual mais esportivo, a versão Dark Edition do Basalt vem para impressionar. Com preço de R$ 115 mil, ela traz motor T200 1.0 turbo, que não deixa nada a desejar.

O destaque fica para o aerofólio na traseira, que não só dá um ar diferenciado, mas também pode trazer um toque de aerodinâmica. Os detalhes em vermelho são um charme à parte, combinando com um interior que é puro estilão. A central multimídia de 10,25” é perfeita para quem ama tecnologia e quer estar sempre conectado.

Preços e Versões

Aqui está a tabela de preços das versões disponíveis:

C3 Live: R$ 74.990 Live Pack: R$ 83.990 Feel: R$ 85.990 XTR: R$ 89.990 You!: R$ 103.990

Aircross Feel Turbo 200 AT: R$ 118.800 Shine 7 Turbo 200 AT: R$ 126.990 XTR 7 Turbo 200: R$ 129.990

Basalt Feel: R$ 93.990 Feel Turbo 200: R$ 108.990 Shine Turbo 200: R$ 113.990 Dark Edition Turbo 200: R$ 114.990



É mais uma linha que promete aquecer o mercado e atrair tanto os admiradores da marca quanto novos clientes. Certamente, a Citroën mostra que está atenta às demandas do público e pronta para dar um show nas estradas brasileiras.