Ciberataque pode expor seus dados pessoais

O sistema de segurança integrado da Apple, encontrado nos iPhones, é bastante eficiente. Ele mantém o usuário bem protegido, mas, mesmo assim, o aparelho pode ser alvo de algumas ameaças. Recentemente, o WhatsApp enviou alerta a seus usuários sobre a importância de atualizar o aplicativo para evitar um ataque cibernético sofisticado.

A ameaça, chamada de CVE-2025-55177, explora falhas no sistema operacional da Apple. Isso significa que, se não forem tomadas precauções, invasores podem comprometer os dispositivos e acessar informações pessoais. Os criminosos podem usar essas falhas para enviar malwares ou spywares na forma de links que parecem inofensivos, podendo iniciar um ataque sem que o usuário precise interagir.

Por conta disso, a situação se torna ainda mais séria. Os usuários de iPhone precisam estar mais atentos ao usar seus dispositivos, fazendo questão de manter suas informações seguras.

Além do iPhone: mais aparelhos podem ser afetados

Embora o WhatsApp tenha alertado sobre os riscos para os sistemas iOS e macOS da Apple, isso não significa que somente eles estejam em perigo. Especialistas, como Donncha Ó Cearbhaill, da Anistia Internacional, ressaltam que os usuários de Android também estão enfrentando riscos cada vez maiores. Isso pode aumentar significativamente o número de vítimas dessa campanha de spyware.

Como proteger o iPhone da nova ameaça?

Como mencionado, a CVE-2025-55177 tem se concentrado principalmente nos iPhones e no sistema da Apple. Para aumentar a segurança, não basta apenas atualizar o WhatsApp. Aqui estão algumas dicas práticas que podem ajudar:

Evite clicar em links suspeitos , mesmo que tenha atualizado seu aplicativo.

, mesmo que tenha atualizado seu aplicativo. Considere fazer um “reset de fábrica” no aparelho, mas não esqueça de fazer backup dos arquivos importantes antes.

no aparelho, mas não esqueça de fazer backup dos arquivos importantes antes. Habilite o Modo de Bloqueio nas configurações do iOS, que oferece uma camada extra de proteção.

nas configurações do iOS, que oferece uma camada extra de proteção. Use aplicativos de antivírus confiáveis para monitorar atividades suspeitas.

para monitorar atividades suspeitas. Configure a autenticação em duas etapas para reforçar a segurança de suas contas.

Embora, no momento, não haja alertas urgentes para usuários de Android, adotar medidas semelhantes pode ser uma boa estratégia para se proteger contra possíveis problemas futuros.