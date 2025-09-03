Ciberataque pode expor seus dados pessoais
O sistema de segurança integrado da Apple, encontrado nos iPhones, é bastante eficiente. Ele mantém o usuário bem protegido, mas, mesmo assim, o aparelho pode ser alvo de algumas ameaças. Recentemente, o WhatsApp enviou alerta a seus usuários sobre a importância de atualizar o aplicativo para evitar um ataque cibernético sofisticado.
A ameaça, chamada de CVE-2025-55177, explora falhas no sistema operacional da Apple. Isso significa que, se não forem tomadas precauções, invasores podem comprometer os dispositivos e acessar informações pessoais. Os criminosos podem usar essas falhas para enviar malwares ou spywares na forma de links que parecem inofensivos, podendo iniciar um ataque sem que o usuário precise interagir.
Por conta disso, a situação se torna ainda mais séria. Os usuários de iPhone precisam estar mais atentos ao usar seus dispositivos, fazendo questão de manter suas informações seguras.
Além do iPhone: mais aparelhos podem ser afetados
Embora o WhatsApp tenha alertado sobre os riscos para os sistemas iOS e macOS da Apple, isso não significa que somente eles estejam em perigo. Especialistas, como Donncha Ó Cearbhaill, da Anistia Internacional, ressaltam que os usuários de Android também estão enfrentando riscos cada vez maiores. Isso pode aumentar significativamente o número de vítimas dessa campanha de spyware.
Como proteger o iPhone da nova ameaça?
Como mencionado, a CVE-2025-55177 tem se concentrado principalmente nos iPhones e no sistema da Apple. Para aumentar a segurança, não basta apenas atualizar o WhatsApp. Aqui estão algumas dicas práticas que podem ajudar:
- Evite clicar em links suspeitos, mesmo que tenha atualizado seu aplicativo.
- Considere fazer um “reset de fábrica” no aparelho, mas não esqueça de fazer backup dos arquivos importantes antes.
- Habilite o Modo de Bloqueio nas configurações do iOS, que oferece uma camada extra de proteção.
- Use aplicativos de antivírus confiáveis para monitorar atividades suspeitas.
- Configure a autenticação em duas etapas para reforçar a segurança de suas contas.
Embora, no momento, não haja alertas urgentes para usuários de Android, adotar medidas semelhantes pode ser uma boa estratégia para se proteger contra possíveis problemas futuros.