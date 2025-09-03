Argentina se torna o destino internacional favorito dos brasileiros em 2025

A Argentina foi a grande vencedora entre os destinos internacionais mais buscados pelos brasileiros em 2025. É a primeira vez, em 25 anos, que os argentinos superam os Estados Unidos nesse ranking. De janeiro a julho, mais de 1,42 milhão de passageiros desembarcaram em solo argentino, enquanto os EUA ficaram com 1,38 milhão. Esse dado, revelado pela Anac, mostra uma mudança significativa no comportamento turístico dos brasileiros.

É interessante notar que, em 2024, os Estados Unidos dominaram com 1,24 milhão de viajantes, enquanto a Argentina recebeu apenas 1,10 milhão. Agora, em 2025, o cenário se reverteu, e a Argentina consolidou sua posição com um crescimento maior no número de visitantes.

Virada histórica nas rotas Brasil–exterior

A ascensão da Argentina se reforça com dados mensais. Durante quatro dos primeiros sete meses de 2025, o país recebeu mais de 200 mil passageiros vindos do Brasil. Em contraste, os EUA alcançaram esse número em apenas dois meses. Em 2024, o cenário era contrário, com os EUA mais procurados durante quase todo o ano. Essa virada sugere uma reorientação nas rotas aéreas dos brasileiros.

No comparativo anual até julho, o aumento no número de voos para a Argentina foi de 29,6%, já para os EUA foi de 11,7%. Essa diferença está ajudando a explicar por que a Argentina finalmente tomou a dianteira.

O crescimento do turismo na Argentina

Outro ponto a destacar é o aumento da participação dos destinos sul-americanos nas viagens feitas pelos brasileiros. Se em 2022 apenas 28,7% escolhiam conhecer países da América do Sul, agora, em 2025, essa porcentagem pulou para 40,9%. O crescimento da oferta de serviços turísticos na região, como novos hotéis e experiências de enoturismo, também estimula as pessoas a explorar mais as opções locais.

O Chile se destacou como o terceiro destino mais buscado, enquanto o Panamá saiu do top 5, devido à sua função como centro de conexões para outros lugares.

Mudanças no comportamento dos viajantes

Esse momento de virada no mercado pode ser atribuído, segundo a professora Bianca Dramalli, da ESPM, a uma atenção crescente ao “mercado latino”, que hoje está super na moda. Com a melhora na acessibilidade e na variedade de experiências, muitos viajantes estão se sentindo mais atraídos por destinos próximos.

Outro fator importante é a nova geração de viajantes, que está começando a descobrir o exterior. Antigamente, existia a ideia de que cobrir apenas países vizinhos não era uma verdadeira viagem internacional. Mas essa mentalidade mudou, e agora o custo das viagens para a Argentina e outros países da América do Sul pesa mais na balança do que preços em lugares como EUA e Europa.

Por que a região atrai mais brasileiros

A retomada das viagens dentro da América do Sul acompanha a recuperação do tráfego aéreo brasileiro. Apesar de a Argentina ter conquistado a liderança, o aumento de passageiros também reflete um ambiente de demanda crescente. Experiências em cidades como Buenos Aires, Mendoza e Córdoba, além das belezas naturais na Patagônia, tornam a experiência mais atrativa.

Os brasileiros estão buscando cada vez mais rotas de curta e média distância, onde horários, preços e facilidade de documentação tornam a travessia muito mais acessível e prática.

Mais brasileiros saem do que turistas entram

Os dados de movimentação aérea mostram que, em 2024, cerca de 12,6 milhões de brasileiros viajaram para fora do país, enquanto apenas 4,6 milhões de turistas internacionais chegaram ao Brasil. Essa diferença de quase 8 milhões não representa exatamente o número de pessoas únicas, já que muitos viajantes vão e voltam mais de uma vez. Contudo, isso revela que há mais brasileiros optando por explorar o exterior do que estrangeiros escolhendo o Brasil.

Esses dados iluminam a nova tendência de viagens regionais: com custos relativamente competitivos, a Argentina se destacou e reconquistou a preferência dos brasileiros após anos dominada por outros destinos. Essa nova dinâmica promete influenciar as tarifas e a oferta de voos nos próximos períodos.