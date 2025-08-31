Roewe M7 PHEV tem autonomia de 2.050 km na China

O Roewe M7 DMH, um sedã que promete fazer a diferença, já está em pré-venda na China. Ele chega com preços que variam de 97.800 a 114.800 yuans, algo em torno de R$ 74 mil a R$ 87 mil. O grande nome por trás do design é Josef Kabaň, ex-chefe de design da Rolls-Royce, o que já dá uma boa ideia do toque de finesse que podemos esperar.

Esse lindo modelo não é só mais um. Ele se inspira no conceito “Pearl” e traz um design que realmente chama atenção. Com uma grade frontal larga, faróis bipartidos e um logotipo que brilha, o M7 DMH tem um porte imponente: 4,94 metros de comprimento, 1,89 de largura e 1,51 de altura, com uma distância entre-eixos de 2,82 metros. Para quem gosta de sair por aí com estilo, já é um bom começo.

As rodas multirraiadas de 17 ou 18 polegadas dão um charme extra e ainda garantem uma estabilidade invejável nas curvas. E se você costuma levar muita bagagem, vai adorar saber que o porta-malas comporta nada menos que 527 litros, além de ter 28 espaços de armazenamento dentro do carro. Ideal para aquelas viagens de final de semana ou para simplificar o dia a dia!

### Interior e Tecnologia

Dentro, o M7 DMH é puro conforto e modernidade. Com um volante em formato de D e um painel de 10,25 polegadas, você se sentirá em um carro de luxo. A tela central de 15,6 polegadas em 2,5K é mais uma demonstração de sofisticação, com um chip Qualcomm Snapdragon 8155 que garante agilidade nas funções.

Um destaque que vale a pena mencionar é o assistente de voz AI Doubao da ByteDance. Sabe aquela diversão de pedir para o carro tocar sua música favorita ou te dar direções? Aqui, isso acontece com toda a comodidade. O aquecimento dos bancos e do volante também é uma fila de conforto, ideal para aqueles dias frios em que você precisar de um mimo extra.

### Performance

Mas o que está por trás de todo esse luxo? O M7 DMH combina um motor 1.5L que rende 110 cv e 135 Nm com um motor elétrico que entrega 184 cv e 330 Nm de torque. Essa configuração híbrida, de quinta geração, permite que o carro acelere de 0 a 100 km/h em apenas 7,9 segundos e tenha um consumo médio de 2,91 litros a cada 100 km. A velocidade máxima, para quem curte esticar um pouco, chega a 185 km/h.

Falando em eficiência, esse sedã se destaca em comparação a outros modelos híbridos plug-in, como o Geely Galaxy A7 e o Changan Nevo A05. O M7 DMH tem um alcance elétrico um pouco maior e uma autonomia total que pode surpreender. Para quem busca conforto, tecnologia e economia de combustível, ele é realmente uma opção atraente.

Com tantos detalhes que unem tecnologia e design, o Roewe M7 DMH promete ser um sedã que vai captar a atenção de quem aprecia um bom carro. Seja para uma viagem longa ou apenas para o dia a dia, ele parece estar preparado para oferecer uma experiência completa e cheia de estilo.