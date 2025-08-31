Hyundai Creta Ultimate tem desconto de R$ 14,4 mil para PcD

O Hyundai Creta Ultimate continua firme na pista, disponível para as vendas diretas voltadas para pessoas com deficiência. Isso significa que quem se encaixa nesse perfil pode levar para casa um carro zero quilômetro sem pagar impostos. E vale lembrar que essa versão está bem próxima do teto de isenção do IP, que é de R$ 200 mil. Se você está de olho nesse SUV, é melhor não demorar!

Essa versão topo de linha, o Ultimate 1.6 Turbo AT, chegou com um preço sugerido de R$ 199.590. Mas aqui entra a boa notícia: para as pessoas com deficiência, o valor cai para R$ 185.180. Uma economia de R$ 14.410! E como sempre, os preços podem variar dependendo da região, então é bacana dar uma checada.

Para conseguir aproveitar essa isenção, é necessário apresentar alguns documentos. Um dos principais é um laudo médico assinado por um profissional credenciado pelo Detran. Depois, o interessado deve passar por uma avaliação em uma clínica homologada, que vai emitir um documento essencial para a compra com desconto.

Vamos listar rapidamente os documentos que você precisa:

Termo de curatela (se a compra for em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal);

(se a compra for em nome de alguém maior de 18 anos que não tenha capacidade legal); Formulário de solicitação de isenção de IPI , que você encontra na Receita Federal;

, que você encontra na Receita Federal; Laudo Médico e CNH especial , ambas em duas cópias autenticadas pelo Detran;

, ambas em duas cópias autenticadas pelo Detran; Duas cópias autenticadas de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência;

de CPF, RG, título de eleitor e comprovante de residência; Cópia simples das duas últimas declarações do Imposto de Renda ou comprovante de isenção, se não declarar;

ou comprovante de isenção, se não declarar; Comprovante de regularidade das contribuições ao INSS.

Agora, falando do que realmente importa: o que há sob o capô! O Hyundai Creta Ultimate vem equipado com um motor 1.6 turbo que entrega nada menos que 193 cavalos de potência e torque de 27 kgfm. O câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas garante que as trocas sejam suaves, ideal para quem já pegou um trânsito pesado e sabe o quão importante isso pode ser.

Em termos de consumo, os números são bem respeitáveis. O SUV faz em média 11,9 km/l na cidade e chega a 13,5 km/l na estrada. Com esse desempenho, pode ser uma boa companhia para aquelas viagens de final de semana.

Entre janeiro e julho de 2025, o Creta registrou 39.038 emplacamentos, segundo a Fenabrave. Para contextualizar, o Volkswagen T-Cross foi o campeão de vendas nesse período, com 53.554 unidades, seguido pelo Toyota Corolla Cross, que não ficou muito atrás com 36.957.

E não dá para falar do Creta sem mencionar o visual e os detalhes internos. Ele vem equipado com rodas de liga leve aro 18 e um acabamento em tom cinza claro que dá um charme extra. A central multimídia é de 10,25", já com GPS integrado. O ar-condicionado digital com duas zonas é super confortável, e ainda tem carregador por indução para celular.

A oferta de tecnologia não para por aí. O modelo conta com câmera 360°, seletor de modos de condução (Eco, Normal e Sport), controle de cruzeiro adaptativo e bancos dianteiros com ventilação. Para quem que curte um teto solar panorâmico, aqui tem também!

A tabela abaixo traz um apanhado do Creta Ultimate:

Hyundai Creta Ultimate para PcD em agosto de 2025:

Configurações Preço de tabela Preço para PCD Descontos Ultimate 1.6 Turbo AT R$ 199.590,00 R$ 185.180,00 R$ 14.410,00

Com todas essas características e funcionalidades, o Hyundai Creta Ultimate se mostra uma escolha bastante atrativa. Se você busca um SUV robusto e cheio de recursos, esse pode ser um forte candidato para a sua garagem!