Cirurgia de catarata? Aprenda a garantir o auxílio-doença

A catarata é uma condição ocular que pode prejudicar bastante a visão, deixando tudo embaçado e até causando sensibilidade nos olhos. O problema fica ainda mais evidente à noite, quando as dificuldades para enxergar aumentam. Para quem enfrenta esse desafio, é bom saber que existe suporte por meio do INSS. Eles oferecem o auxílio-doença para quem precisa.

A catarata é considerada uma deficiência visual e, caso você não esteja conseguindo desempenhar suas atividades normais por conta da condição, pode ter direito a esse benefício. É importante entender como solicitar e quais são os pré-requisitos necessários para garantir a sua assistência.

Como solicitar o benefício

Para começar, é preciso atender aos requisitos do INSS. Se você passou por uma cirurgia de catarata e se encontra incapaz de trabalhar por mais de 15 dias, pode solicitar o auxílio-doença. Além disso, é possível incluir outros dias dentro de até 60 dias após a cirurgia.

Para conseguir o benefício, você terá que apresentar exames médicos que comprovem a sua condição. Os documentos devem ser anexados no Atestmed do INSS, uma ferramenta que pode variar de acordo com cada situação. Após essa etapa, uma perícia será agendada.

Se você estiver recebendo auxílio-acidente e ele foi cancelado, também poderá solicitar o benefício por conta da catarata, desde que esteja cumprindo a carência de 12 meses. A cirurgia de catarata é bastante segura e pode melhorar significativamente a qualidade da visão.

Quando a catarata é diagnosticada, um especialista poderá indicar a melhor forma de tratamento. E durante o período de recuperação, o auxílio-doença será um suporte importante para garantir seu bem-estar.

Caso você tenha dúvidas sobre como proceder, procurar um advogado pode ser uma boa ideia. Ele pode ajudar a descomplicar toda a parte burocrática, facilitando a concessão do benefício do INSS ligado à cirurgia de catarata. Essa assistência é crucial para que muitas pessoas consigam restaurar sua qualidade de vida e a visão que tanto necessitam.