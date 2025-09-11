Rimac lança baterias elétricas que carregam em menos de 7 minutos

O Salão do Automóvel de Munique está bombando este ano! E não é só por apresentar carros novos, mas principalmente pelas inovações que podem mudar tudo no mundo dos elétricos. A Rimac, uma marca que já é conhecida por suas tecnologias de ponta, chamou a atenção com uma bateria de estado sólido, desenvolvida em juntinha com a ProLogium e o Mitsubishi Chemical Group. Essa inovação promete melhorar o desempenho, a segurança e, o melhor de tudo, a velocidade de recarga.

Vamos às cifras: a nova bateria tem uma capacidade de 100 kWh, densidade energética de 260 Wh/kg e é muito mais leve — só 384 kg, enquanto as baterias de íons de lítio pesam em torno de 470 kg. Para quem gosta de números de potência, essa belezinha opera com tensões de até 907 V e entrega 850 kW de potência. Isso é música para os ouvidos dos entusiastas!

Mas o grande destaque dessa tecnologia é o tempo de carregamento. Segundo a Rimac, você consegue ir de 10% a 80% da carga em incríveis 6,5 minutos com carregadores rápidos. Isso é quase o triplo da velocidade que estamos acostumados hoje em dia. E a previsão é que esse tipo de bateria chegue ao mercado no final de 2027. Ufa, tá chegando!

Antes isso, em 2026, a Rimac já planeja lançar sua bateria Evo, que também é de 100 kWh, mas com uma densidade um pouco menor, de 213 Wh/kg. Essa versão mais convencional leva cerca de 16 minutos para carregar de 0% a 80%. Impressão minha ou isso é um baita avanço?

A Rimac também não parou por aí e apresentou soluções para híbridos, com baterias modulares que vão de 1 a 17 kWh. O legal é que essas unidades são projetadas com uma arquitetura “cell-to-pack”, o que elimina módulos intermediários e melhora a eficiência térmica e a segurança. Bom saber que a marca tem olho no que vem por aí!

Além das baterias, eles mostraram motores elétricos compactos da linha Sinteg, que têm potencial para chegar a 25.000 rpm e oferecer até 750 cv de potência! E as novas centralinas eletrônicas prometem dar uma flexibilidade de controle que a gente só imagina.

A Rimac está realmente se posicionando como referência em tecnologia de elétricos de alto desempenho. E o que mais impressiona é que essas inovações não vão ficar restritas aos supercarros da marca. Com parcerias com gigantes como BMW e Porsche, dá para imaginar que esses avanços chegarão a carros de produção mais acessíveis nos próximos anos. É um futuro bem promissor para a paixão automotiva!