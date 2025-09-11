GWM Ora 5 é lançado na China com design do Ora 3

A GWM trouxe uma novidade que promete reacender o interesse no mercado de elétricos: o Ora Cat. Apresentado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China, esse novo SUV marca a volta da marca aos holofotes. Desde 2022, não víamos uma novidade assim, e a expectativa é alta para ver como ele vai fazer frente aos desafios atuais.

Essa apresentação acontece em um cenário complicado, onde as vendas do modelo anterior, o Ora, caíram bastante, com apenas 14.781 unidades vendidas entre janeiro e agosto de 2025. Para inverter essa tendência, a GWM já anunciou que vai lançar mais quatro modelos nos próximos meses. A estratégia parece clara: diversidade para conquistar novamente o mercado.

O Ora Cat se posiciona como um SUV médio, ocupando o espaço entre o hatch Ora 03 e o fastback Ora 07. Dependendo do país, ele pode ser chamado de Ora 5 ou Ora i5, mas na China, o nome permanece. Isso pode confundir um pouco a galera, mas no fim das contas, o que importa é que é um modelo que promete bastante.

### Design e dimensões

Visualmente, o Ora Cat segue a linha do popular Ora 03, com faróis circulares que chamam a atenção, uma frente com acabamento fechado e uma grande grade trapezoidal. E não podemos esquecer da faixa única de lanternas traseiras, que dá um toque especial ao visual. Detalhes como as rodas de 18 polegadas e as barras de teto completam o pacote, além da opção de tecnologia LiDAR, que é ótima para quem gosta de inovação.

Falando em medidas, ele tem 4,47 m de comprimento, 1,88 m de largura e 2,72 m de entre-eixos. Isso significa que ele é um pouco maior que o Volkswagen Taos, garantindo espaço tanto para passageiros quanto para bagagens. O peso varia entre 1.630 e 1.655 kg, dependendo da versão, e seus ângulos de ataque e saída são de 17° e 25°, permitindo enfrentar algumas aventuras fora de estrada, se necessário.

### O motor e a performance

Sob o capô, o coração do Ora Cat é um motor elétrico de 150 kW (equivalente a 201 cv), fornecido pela subsidiária Hycet. A bateria, que ainda não teve sua capacidade revelada, é da SVOLT. Com isso, ele tem uma velocidade máxima de 170 km/h. Para quem gosta de sentir a adrenalina, ter um SUV elétrico que também oferece performance é uma combinação e tanto.

A marca Ora, que surgiu em 2018, já passou por muitas situações, com lançamentos marcantes como o Ballet Cat e o Lightning Cat. Agora, a esperança é que o Ora Cat conquiste seu espaço tanto dentro como fora da China, unindo tecnologia e design. Para nós, entusiastas, é sempre interessante ver como essas novidades se comportam nas ruas, não é mesmo?