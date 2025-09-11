Nissan Sentra 2026 é mostrado e pode chegar ao Brasil antes do Corolla

A Nissan está prestes a dar um baita refresh no Sentra, aquele sedã médio que muitos conhecem e amam. Sabemos que ele é um dos carros que fazem parte da história da marca por aqui e pelo mundo afora. Agora, com a nova geração, vem com um visual super moderno e várias tecnologias pra agradar os apaixonados por direção. A previsão é que ele chegue nas ruas brasileiras em 2026, logo antes do novo Corolla aparecer.

Vamos falar do visual: o Sentra 2026 vem repaginado, com faróis finos em LED que dão um ar de sofisticação e luzes diurnas em barra, que estão na moda. A grade dianteira mantém o tradicional formato em V, mas está mais enxuta. Na traseira, as lanternas agora estão interligadas e o spoiler é integrado, tudo isso deixando o carro mais charmoso. As laterais ganharam vincos retos que trazem um toque robusto e moderno, perfeito pra quem curte um carro que chama atenção.

Falando em dimensões, o Sentra 2026 cresceu. Agora ele mede 4,65 m de comprimento, 1,44 m de altura e 1,82 m de largura. Isso significa mais espaço interno, tanto pra quem dirige quanto pra galera que vai de carona. E quem já passou por aquele trânsito complicado da cidade sabe o quão importante é ter um carona confortável!

E as opções de motorização? Estão bem interessantes. Dependendo de onde você esteja, vai ter um motor diferente. Na China, por exemplo, o carro chega com um motor 1.6 aspirado de 135 cv e uma versão híbrida e-Power. Já nos EUA, ele deve vir com um motor 1.5 turbo que entrega 204 cv. Aqui no Brasil, a boa notícia é que teremos tanto a versão híbrida quanto o tradicional 2.0 aspirado. Isso é teste de força, hein?

O lançamento oficial está agendado para 2025 na China e nos EUA, e como não podemos deixar de lado a nossa terra, há rumores de vendas no Brasil no início de 2026. Já tem alguns testes rolando por aqui, então pode ficar tranquilo que a chegada não deve demorar muito, mesmo que a Nissan ainda não tenha cravado datas exatas.

Por dentro, o Sentra se destaca com um design tecnológico, trazendo três telas digitais e um espaço dedicado para um head-up display. Isso significa que, na hora de dirigir, você vai ter tudo que precisa na palma da mão e com uma baita conectividade. E, mesmo sem fotos oficiais, as informações que surgem mostram que o foco realmente está no conforto do motorista e dos passageiros.

Além de todo esse encanto no design e no espaço, o modelo promete vir bem completo, até nas versões mais básicas. Estamos falando de rodas de 16 polegadas, pneus 205/60 R16, faróis em LED e acabamentos modernos. A Nissan está mostrando que veio pra competir de igual pra igual com grandes rivais como Corolla e Civic. Afinal, quem não adora um carro que combina estilo e ótimo desempenho?