Renault reduz preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935

O Renault Duster Iconic Plus 1.3 Turbo está com uma oferta incrível para pessoas com deficiência neste mês de agosto! A montadora está oferecendo condições especiais que podem fazer toda a diferença na hora da compra. Para quem se enquadra nos critérios de elegibilidade, a isenção do IPI e um bom desconto fazem dessa versão uma das melhores opções da categoria.

O preço normal é R$ 177.190,00, mas para os clientes PcD, o valor cai para R$ 137.255,00. Isso significa uma economia de quase R$ 40 mil! E as concessionárias, como a Renault Eurovia, estão prontas para ajudar com informações detalhadas sobre como aproveitar esses benefícios.

Se você já passou por isso, sabe como esse tipo de desconto pode ajudar. É possível estar rodeado de boas ofertas e ainda contar com uma equipe disposta a ajudar na parte burocrática da compra. Isso inclui desde a documentação necessária até as opções de financiamento, tudo pensado para facilitar a vida de quem precisa.

Falando em números, entre janeiro e julho de 2025, o Duster vendeu 10.451 unidades. É um número considerável, mas ainda longe do primeiro lugar no ranking dos SUVs. O Volkswagen T-Cross lidera com 53.554 vendas, seguido pelo Hyundai Creta com 39.038 unidades emplacadas.

Mas o que será que faz o Duster ser tão querido? Sob o capô, essa máquina conta com um motor 1.3 Flex de 4 cilindros em linha. Ele entrega até 162 cv com gasolina e 170 cv com etanol, o que, convenhamos, é bastante potência para enfrentar o dia a dia nas estradas. E com uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,2 segundos, dá para sentir o poder na hora!

Além disso, o Duster Iconic Plus ainda traz rodas de liga leve de 17 polegadas, uma central multimídia esperta de 8 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e um sistema de câmeras Multiview. Para dias em que a chuva apertar, os sensores crepusculares e de chuva dão aquela ajudinha extra. E não podemos esquecer dos seis airbags, ar-condicionado digital e direção elétrica para deixar a experiência de dirigir ainda mais confortável.

Se você está em busca de um SUV que une conforto, espaço e uma mecânica robusta, o Duster pode ser a escolha ideal! Vale a pena conferir essa oferta e se surpreender com o que esse modelo tem a oferecer.