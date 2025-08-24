Como se proteger de clonagem de celular em 2025

Apesar de toda a tecnologia de hoje, os riscos para a segurança dos nossos dados continuam presentes. Um dos problemas mais comuns é a clonagem de celulares, uma prática que pode render muito lucro para criminosos. Eles utilizam o meio virtual para enganar e explorar, aplicando fraudes que podem afetar qualquer um de nós.

Para ajudar a proteger nossos dispositivos, existem alguns métodos e boas práticas que podem minimizar as chances de clonagem. Vamos dar uma olhada em algumas ações que podem fazer a diferença no seu dia a dia.

Ações importantes

Infelizmente, criminosos se especializam em descobrir maneiras de roubar informações pessoais pela internet. O primeiro sinal de que algo pode estar errado é quando você percebe uma fatura de celular mais alta do que o normal. Nesse caso, alguém pode estar utilizando o seu plano sem você saber.

Fique atento! A clonagem pode acontecer de várias formas, inclusive quando os criminosos conseguem dados da sua operadora, do seu número e até de detalhes sobre o modelo do seu celular. Essa técnica pode abrir espaço para golpes, especialmente se alguém entrar em contato dizendo que precisa de ajuda financeira.

Um alerta fundamental é avisar seus amigos e familiares que você nunca vai pedir dinheiro de forma inesperada, seja por mensagens no WhatsApp, SMS com links suspeitos ou até durante chamadas telefônicas. Isso pode ajudar a evitar que eles sejam enganados em seu nome.

Os aplicativos de bancos também são um alvo atraente para esses criminosos. Eles podem utilizar as informações que coletam para fazer compras ou transferir dinheiro de forma indevida. Cada banco tem suas medidas de segurança, mas é sempre bom ficar atento e tomar precauções.

Lembre-se de evitar conexões em redes Wi-Fi públicas, como as que você encontra em praças, shoppings e aeroportos. Esses ambientes podem deixar seus dados mais vulneráveis. O cuidado nunca é demais!