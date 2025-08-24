Mundo Automotivo

Chevrolet reduz preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
2 minutos lidos
Chevrolet diminui preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil para CNPJ
Na Foto a versão 100 anos - Crédito da imagem: Genesis Automoveis Fortaleza, CE

A Chevrolet S10 WT com câmbio manual continua disponível para vendas diretas, especialmente voltadas a empresas e produtores rurais que se encaixam nos critérios de elegibilidade. Essa opção deve ficar ativa até 31 de agosto, mantendo as condições promocionais que foram anunciadas em julho. É uma oportunidade e tanto para quem precisa de uma picape robusta e com preço competitivo.

Essa versão conta com cabine dupla e motor 2.8 turbodiesel, se posicionando como a mais básica entre as opções disponíveis. O preço de tabela é de R$ 276.990,00, mas no programa de vendas diretas, o valor cai para R$ 232.590,00. Isso representa um desconto considerável de R$ 44.400,00! Um bom negócio para quem planeja colocar essa máquina para trabalhar.

No período de janeiro a julho de 2025, a S10 vendeu 16.432 unidades, segundo a Fenabrave. Apesar desse número ser expressivo, a picape ainda ficou atrás de suas concorrentes, como a Toyota Hilux, que liderou com 28.522 unidades, e a Ford Ranger, que emplacou 19.080 veículos no mesmo intervalo.

Debruçando sobre o motor, todas as configurações da S10 WT MT vêm equipadas com um vigoroso motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros. Esse motor agora entrega 207 cavalos de potência — um pequeno, mas significativo aumento de 7 cv em relação à geração anterior. Na hora de encarar subidas ou até mesmo arrastar um atrelado, o torque de 52 kgfm faz toda a diferença. O câmbio é manual de 6 marchas, e muita gente que dirige em estradas sabe como ele pode tornar a experiência de dirigir mais envolvente.

A Chevrolet S10 WT manual não decepciona em conforto e tecnologia. O painel digital de 8 polegadas oferece uma série de funcionalidades úteis, como conta-giros, hodômetro e nível de combustível. Além disso, o veículo vem equipado com 6 airbags e um assistente de partida em subidas, que é uma mão na roda quando encaram íngremes.

E não para por aí! A central multimídia MyLink, com tela sensível ao toque de 11 polegadas, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para quem adora uma trilha sonora enquanto roda, o sistema de som com dois alto-falantes e tweeters também deixa a experiência mais agradável.

A segurança também é prioridade: controle anticapotamento, volante ajustável em altura e profundidade, direção elétrica progressiva e controle de estabilidade são apenas alguns dos itens que tornam a S10 uma escolha segura.

Finalizando, o modelo ainda vem com faróis de neblina em LED e um sistema que facilita o transporte de cargas na caçamba, além de um sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis, proporcionando tranquilidade para quem viaja com os pequenos.

Se você estava de olho na Chevrolet S10 WT MT, agora é a hora de conferir as opções e aproveitar um bom desconto. Afinal, quem não gosta de um bom negócio, né?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 4 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Com desconto de R$ 19.681, Volkswagen Virtus custa menos que Argo para PcD

Volkswagen Virtus tem desconto e fica abaixo do Argo

2 horas atrás
SUV médio elétrico EX60 da Volvo vai desembarcar no Brasil em 2026

Volvo confirma chegada do SUV elétrico EX60 ao Brasil em 2026

2 horas atrás
Renault baixa preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935 para PcD

Renault reduz preço do Duster Iconic Plus 1.3 Turbo em R$ 39.935

3 horas atrás
As motos mais vendidas até dia 21 de julho de 2025

Motos mais vendidas até 23 de agosto de 2025, segundo Fipe

4 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo