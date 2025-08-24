Chevrolet reduz preço da S10 WT MT 2026 em até R$ 44 mil

A Chevrolet S10 WT com câmbio manual continua disponível para vendas diretas, especialmente voltadas a empresas e produtores rurais que se encaixam nos critérios de elegibilidade. Essa opção deve ficar ativa até 31 de agosto, mantendo as condições promocionais que foram anunciadas em julho. É uma oportunidade e tanto para quem precisa de uma picape robusta e com preço competitivo.

Essa versão conta com cabine dupla e motor 2.8 turbodiesel, se posicionando como a mais básica entre as opções disponíveis. O preço de tabela é de R$ 276.990,00, mas no programa de vendas diretas, o valor cai para R$ 232.590,00. Isso representa um desconto considerável de R$ 44.400,00! Um bom negócio para quem planeja colocar essa máquina para trabalhar.

No período de janeiro a julho de 2025, a S10 vendeu 16.432 unidades, segundo a Fenabrave. Apesar desse número ser expressivo, a picape ainda ficou atrás de suas concorrentes, como a Toyota Hilux, que liderou com 28.522 unidades, e a Ford Ranger, que emplacou 19.080 veículos no mesmo intervalo.

Debruçando sobre o motor, todas as configurações da S10 WT MT vêm equipadas com um vigoroso motor 2.8 turbodiesel de quatro cilindros. Esse motor agora entrega 207 cavalos de potência — um pequeno, mas significativo aumento de 7 cv em relação à geração anterior. Na hora de encarar subidas ou até mesmo arrastar um atrelado, o torque de 52 kgfm faz toda a diferença. O câmbio é manual de 6 marchas, e muita gente que dirige em estradas sabe como ele pode tornar a experiência de dirigir mais envolvente.

A Chevrolet S10 WT manual não decepciona em conforto e tecnologia. O painel digital de 8 polegadas oferece uma série de funcionalidades úteis, como conta-giros, hodômetro e nível de combustível. Além disso, o veículo vem equipado com 6 airbags e um assistente de partida em subidas, que é uma mão na roda quando encaram íngremes.

E não para por aí! A central multimídia MyLink, com tela sensível ao toque de 11 polegadas, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Para quem adora uma trilha sonora enquanto roda, o sistema de som com dois alto-falantes e tweeters também deixa a experiência mais agradável.

A segurança também é prioridade: controle anticapotamento, volante ajustável em altura e profundidade, direção elétrica progressiva e controle de estabilidade são apenas alguns dos itens que tornam a S10 uma escolha segura.

Finalizando, o modelo ainda vem com faróis de neblina em LED e um sistema que facilita o transporte de cargas na caçamba, além de um sistema ISOFIX para cadeirinhas infantis, proporcionando tranquilidade para quem viaja com os pequenos.

Se você estava de olho na Chevrolet S10 WT MT, agora é a hora de conferir as opções e aproveitar um bom desconto. Afinal, quem não gosta de um bom negócio, né?