Renault Oroch autorizado a operar como táxi em Fortaleza

Fortaleza decidiu abrir espaço para as picapes no transporte de passageiros, um movimento que já rolava em várias outras cidades, como Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. E aí vem a boa notícia: a Renault Oroch agora faz parte da frota local e, a partir de agosto, vai atender ao público com algumas regrinhas na manga.

O que a regulamentação traz de novo? Primeiramente, estabelece um limite de peso de até uma tonelada. E não para por aí: para garantir a segurança, as picapes precisam ter a carroceria bem equipada, como uma capota impermeável e uma rede de fixação para bagagens. Ah, e podem ficar tranquilos quanto à aparência, pois elas receberão a identificação tradicional dos táxis que já estamos acostumados a ver nas ruas.

Uma vantagem bem legal para os taxistas é que eles poderão adquirir uma Oroch novinha, com isenções de IPI, ICMS e IPVA. Isso é uma mão na roda para quem quer renovar a frota e ainda sair com um carro mais robusto. Para quem já enfrentou aquele trânsito pesado, sabe que ter um veículo que oferece mais espaço faz toda a diferença.

Falando em espaço, a Renault Oroch 2025 vem com dimensões generosas: são 4,719 mm de comprimento, 1,834 mm de largura e 1,695 mm de altura, além de uma caçamba que comporta até 683 litros. E a distância entre-eixos é de 2,829 mm, garantindo conforto tanto para os passageiros quanto para a bagagem. Quem já viajou com a família no carro sabe como um bom espaço interno facilita a vida!

No que diz respeito ao desempenho, a Oroch oferece versões Pro, Intense e Iconic, todas equipadas com um motor flex 1.6 de quatro cilindros. Esse motor entrega até 120 cv de potência e 16,2 kgfm de torque. O câmbio é manual de seis marchas e a picape vai de 0 a 100 km/h em apenas 11,8 segundos. Imagine isso em um sinal que abre e você precisa acelerar rápido!

A versão Pro vem com um bom pacotão: ar-condicionado manual, freios ABS, piloto automático e até direção assistida, tudo isso sem abrir mão do conforto. A gerente da Jangada Renault, Emanuella Guimarães, destacou que essa autorização é uma valorização para os taxistas, além de modernizar a frota com um veículo que entrega conforto, robustez e versatilidade.

É uma mudança que promete movimentar a forma como a gente vê os táxis e, claro, deixa muitos motoristas animados para pegar a estrada ou simplesmente rodar pela cidade!