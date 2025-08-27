Xpeng P7 de nova geração é lançado na China e pode ir ao Brasil

A Xpeng finalmente apresentou ao mundo a nova geração do P7 em Guangzhou, e os olhos de quem ama carro elétrico já estão brilhando! Com preço inicial de RMB 219.800 (mais ou menos R$ 167.188), o sedã vem com um visual totalmente repaginado, além de novas tecnologias que prometem melhorar a experiência ao volante. E não é à toa que a Xpeng quer disputar a liderança com monstros como o Tesla Model 3, BYD Han e o Xiaomi SU7.

O design do novo P7 ainda mantém aquele estilo ousado que a gente adora, mas agora está mais minimalista e elegante. Ele vem equipado com aquelas portas tipo tesoura e maçanetas retráteis, que sempre dão um charme extra, e o carro ficou um pouquinho mais baixo. Ele mede 5,01 m de comprimento e 1,97 m de largura, oferecendo um aspecto robusto e elegante.

Para quem busca performance, o P7 chega em quatro versões Ultra. Aqui você tem opção de motor traseiro ou, se preferir a adrenalina, um motor duplo, com potência variando de 357 a 594 cv. E que tal uma autonomia entre 702 km e 820 km? As baterias foram projetadas para carregar rápido: é possível adicionar até 525 km de autonomia em apenas 10 minutos. E se você gosta de velocidade, fica sabendo que o P7 pode alcançar até 230 km/h.

Ao entrar no P7, a sofisticação bate na porta. O interior é todo pensado para impressionar, com um painel chamado “Technology Island”, uma tela central de 15,6” que vai fazer você se sentir dentro de um cockpit de nave espacial e um display de realidade aumentada que simula uma tela de 87” à sua frente. Com iluminação ambiente e botões sensíveis ao toque, o conforto é totalmente personalizável, e os passageiros de trás ainda contam com uma tela de 8” e bancos reclináveis. Para quem dirige muito, isso é um baita refresco durante viagens longas!

A tecnologia está nas alturas! Com três chips de inteligência artificial, um processador Snapdragon 8295P e um sistema avançado ADAS, o P7 suporta navegação autônoma e oferece serviços novos e inteligentes na cabine. O coeficiente de arrasto é de só 0,201 Cd, o que ajuda na aerodinâmica e eficiência do carro.

Lá atrás, em 2019, o P7 de primeira geração ajudou a Xpeng a se estabelecer no mercado. Nos anos seguintes, ele representava quase metade das vendas da marca! Agora, a nova geração quer conquistar o público jovem e conectado, com um visual esportivo e acabamentos luxuosos que, com certeza, vai atrair a atenção.

Já na pré-venda, o sucesso foi estrondoso: com mais de 10.000 pedidos em apenas sete minutos! As projeções falam em entregas recordes de até 39.000 unidades em agosto, mostrando que a Xpeng tá cada vez mais forte. Ah, e eles pretendem vender até 40 mil veículos por mês só na China!

Com seis cores e detalhes premium, o novo P7 não só reforça a ambição da Xpeng de se tornar líder no segmento de sedãs elétricos de luxo, como também já está despertando a curiosidade sobre sua chegada ao Brasil. Com um design incrível, desempenho de ponta e tecnologia avançada, ele tem tudo para conquistar muitos corações por aqui!