Litoral de São Paulo em alerta com mar seco e preocupações

Famoso por suas lindas praias, o litoral de São Paulo é um verdadeiro paraíso para quem ama surfar ou simplesmente relaxar sob o sol. Porém, na última quinta-feira (21), a região chamou a atenção por um fenômeno que deixou muita gente preocupada, especialmente no município de Praia Grande, na Baixada Santista.

Naquele dia, a maré se retirou de forma significativa, aumentando a faixa de areia e gerando a impressão de que o mar estava secando. Essa mudança na paisagem marítima fez com que muitos se alarmassem. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrou a cena, e logo surgiram comentários comparando a situação com outras calamidades que atingiram a cidade, como temporais e enchentes.

Por mais que tenha causado apreensão, especialistas garantem que essa maré baixa é um fenômeno natural e não representa perigo algum, como muitos pensaram, especulando até sobre tsunamis.

Maré baixa: entenda o fenômeno que afetou o litoral paulista

A maré baixa pode realmente causar um certo temor, mas é importante esclarecer que isso é algo comum. Esse fenômeno ocorre devido à rotação da Terra, à gravidade da Lua e às características específicas da praia.

O contorno da costa e a profundidade do mar podem influenciar como a faixa de areia aparece. Praia Grande, por exemplo, é uma área onde esses desníveis entre as marés são mais perceptíveis.

Segundo a oceanógrafa Regina Souza, do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta, o fenômeno de quinta-feira foi totalmente normal e nem chegou a ser uma das marés mais impressionantes do ano. Ela explicou que, em junho, houve marés ainda mais baixas do que a que gerou tanto alarde.

“Embora a maré de hoje tenha sido negativa, ela não foi a mais baixa do ano. Em junho, por exemplo, ocorreram duas marés ainda mais negativas do que a de hoje”, afirmou Regina.

Esses eventos fazem parte do ciclo natural do mar e, apesar das reações imediatas, eles são menos preocupantes do que parecem.