Renault oferece desconto de R$ 28.183 no Kardian Première para PcD

O Renault Kardian Première Edition é um SUV que tem chamado a atenção pela sua proposta generosa. Um dos grandes destaques desse modelo é o porta-malas, que oferece nada menos que 410 litros de capacidade. E se precisar de mais espaço, é só rebater os bancos traseiros, aumentando a capacidade para incríveis 1.304 litros. Quem gosta de viajar com a família ou fazer compras no supermercado sabe como isso é importante!

E para quem está buscando um bom custo-benefício, a versão Première Edition vem recheada de equipamentos de série, o que a torna uma opção bem interessante. Durante uma campanha especial de vendas diretas para pessoas com deficiência (PcD), o Kardian está saindo com um descontão: R$ 28.183. Isso significa que, ao invés de pagar os R$ 146.990 do preço de tabela, o público PcD pode adquirir por apenas R$ 118.807. É uma oportunidade e tanto, não é mesmo?

Agora, para usufruir desse desconto, é necessário um laudo médico que descreva a deficiência, emitido por um profissional credenciado. Depois, é só levar os documentos e o laudo até uma concessionária Renault e solicitar o carro com esse preço especial. Prático e simples!

Sob o capô, o Kardian Première Edition tem um motor 1.0 turbo que garante até 125 cavalos de potência. O torque pode chegar a 22,4 kgfm, mostrando que o SUV tem garra para encarar tanto o dia a dia na cidade quanto uma viagem mais longa. E a transmissão automática de seis marchas proporciona uma dirigibilidade suave, ideal para quem pega muito trânsito por aí.

Em relação à concorrência, o Renault Kardian se destaca. No primeiro semestre de 2025, por exemplo, foram vendidas 10.284 unidades do modelo, enquanto rivais como o Fiat Pulse e o Volkswagen Tera registraram 20.268 e 2.750 unidades, respectivamente. Isso mostra que o Kardian está se segurando bem no mercado.

Na lista de equipamentos, o Kardian Première Edition vem com tudo que a gente gosta. Tem sensores de estacionamento, faróis de neblina, monitoramento da pressão dos pneus, airbag de cortina e até piloto automático adaptativo. Sabe aquela hora de estacionar que pode ser complicada? Esses sensores ajudam bastante!

Entre outras funcionalidades, o SUV conta também com painel digital de 7 polegadas, ar-condicionado automático e faróis em LED. E quem já enfrentou o sol forte sabe o quanto é útil ter um filtro de pólen no ar-condicionado!

Para fechar, o Kardian ainda vem com assistente de partida em rampa, controle de estabilidade, carregador de celular por indução e uma central multimídia de 8 polegadas. Isso tudo faz com que o passeio seja muito mais agradável.

Se você está pensando em um SUV completo e que traga um bom retorno de compra, o Renault Kardian Première Edition vale com certeza um test-drive. Cada detalhe foi pensado para facilitar a sua vida ao volante e garantir conforto para todos os ocupantes.