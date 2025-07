Repórter e cinegrafista da Record são atacados em Salvador

Repórter e cinegrafista da Record são agredidos durante transmissão ao vivo em Salvador

Na manhã da última sexta-feira (25), em Salvador, o repórter Mateus Borges e o cinegrafista Tarcísio Lima, da Record Bahia, foram agredidos enquanto faziam uma reportagem ao vivo para o programa "Bahia no Ar". A equipe estava na Avenida Garibaldi para cobrir um acidente de trânsito, quando um homem se aproximou e atacou o repórter pelas costas, sem qualquer aviso.

O incidente ocorreu justamente quando Mateus ingressava na transmissão para informar sobre o caso de uma motociclista que havia colidido contra um carro. Durante sua fala, o agressor avançou repentinamente, surpreendendo o jornalista. Apesar da agressão, ele conseguiu manter a calma e continuou a reportagem sem interromper a transmissão. A âncora do telejornal, Jéssica Smetak, expressou seu descontentamento ao vivo, dizendo: "Oxente, agredindo nossa equipe. A gente está trabalhando, rapaz. Que absurdo é esse? Ele bateu em Mateus. Pegou desprevenido, de costas. Covardia".

Depois da transmissão, Mateus Borges comentou sobre o ocorrido e classificou a agressão como injustificável. Ele destacou que, se o homem tivesse manifestado algum desconforto em relação à filmagem, a equipe estaria disposta a atender ao pedido. "Se ele pedisse para tirar a câmera, a gente tirava. Não estamos mostrando o rosto de ninguém. Vamos para a delegacia", afirmaram os repórteres, revelando que pretendem registrar um boletim de ocorrência.

A Record TV Itapoan ainda não divulgou informações sobre a identidade do agressor, mas confirmou que irá tomar as medidas legais necessárias. O ataque gerou ampla repercussão nas redes sociais, com muitos usuários demonstrando apoio à equipe e condenando a violência.

A situação reforça a importância de garantir a segurança dos profissionais de mídia, que exercem seu trabalho em áreas de risco e sob condições desafiadoras.