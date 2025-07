Summit de saúde mulheres positivas discute saúde feminina

Primeiro Summit de Saúde Mulheres Positivas aborda saúde feminina e igualdade

Na última quinta-feira, ocorreu a primeira edição do Summit de Saúde Mulheres Positivas, um evento que reuniu seis mulheres influentes para discutir temas cruciais sobre a saúde feminina. Com a apresentação de Fabi Saad, o evento enfatizou a relevância do cuidado com a saúde das mulheres como um aspecto essencial para garantir dignidade e liberdade.

As discussões abordaram diversos tópicos importantes. Maria Antonieta Russo, vice-presidente de Recursos Humanos da Tim Brasil, destacou a necessidade de criar mais oportunidades no setor de saúde para as mulheres. Ela defendeu que a valorização do papel feminino é vital nesse contexto.

A CEO do Grupo Alta, Claudia Cohn, compartilhou sua visão de transformar a saúde global e inspirar mulheres a seguirem seus sonhos. A representante interina da ONU Mulheres, Ana Carolina Querino, também ressaltou a importância de assegurar condições igualitárias para todas as mulheres, reafirmando que a igualdade de oportunidades é indispensável.

O evento também trouxe um tema delicado à tona: o HPV. A atriz e empreendedora Aline Campos compartilhou sua experiência pessoal com o vírus e enfatizou a urgência de quebrar tabus sobre a saúde sexual feminina. Adriana Campaner, médica-chefe da Santa Casa de São Paulo, explicou como a vacinação contra o HPV é crucial na prevenção do câncer de colo do útero, enquanto Adriana Alves, diretora de Pessoas e Culturas na Pacto Global, falou sobre a necessidade de democratizar o acesso à informação sobre saúde.

Além dessas palestras, o encontro proporcionou um espaço para discutir as barreiras sociais e econômicas que dificultam o acesso das mulheres a cuidados de saúde abrangentes. As participantes concordaram que a comunicação e a prevenção são essenciais para superar esses desafios.

O Summit de Saúde Mulheres Positivas se propõe a ser um marco para o debate sobre saúde feminina, promovendo a conscientização e defendendo a saúde das mulheres como um direito fundamental.