Renault oferece desconto de R$ 26.268 no Kardian Techno para PcD

O Renault Kardian Techno está com uma promoção incrível para pessoas com deficiência (PcD) até o final de julho. Essa é uma chance e tanto de garantir um SUV com isenção total de IPI e um desconto direto da fábrica. Vamos aos detalhes?

Normalmente, o preço da versão Techno AT com motor 1.0 turbo é de R$ 137.490. Mas se você tem direito à isenção, acaba pagando apenas R$ 111.222. Isso dá uma diferença de R$ 26.268! Vale lembrar que esse valor pode mudar um pouco dependendo do estado, então é sempre bom checar.

Para aproveitar essa vantagem, é preciso passar por uma avaliação médica e apresentar um laudo de um profissional do SUS ou credenciado pelo Detran. As concessionárias Renault estão prontas para tirar dúvidas sobre a documentação necessária, prazos e opções de financiamento.

O Kardian na versão Techno vem bem equipado. Ele traz um painel digital de 7 polegadas, faróis em LED com assinatura diurna e um ar-condicionado digital com filtro de pólen, que é um toque a mais de conforto. E quem não gosta de um volante com um acabamento mais sofisticado, né? Para os fãs de tecnologia, a central multimídia flutuante tem uma tela de 8” e espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Além disso, a segurança é prioridade. Os bancos traseiros têm fixação ISOFIX para cadeirinhas de bebê, e todos os ocupantes contam com cintos de 3 pontos. Afinal, segurança em família é tudo, não é mesmo?

E sob o capô, o que dizer do motor 1.0 turbo? Ele entrega até 125 cv e um torque super interessante, ideal tanto para a cidade quanto para aquela viagem na estrada. Com a transmissão automática de seis marchas, a eficiência é garantida, com a cidade sem stress e a estrada cheia de adrenalina.

Se você vai dar uma olhada, aproveite essa promoção que vale a pena. O Renault Kardian é um ótimo parceiro para o dia a dia e ainda traz um ótimo custo-benefício para quem está no grupo PcD.