Revelados os vencedores de ‘Building The Band’ da Netflix

"Building The Band": 3Quency é a Grande Vencedora da Temporada

A série de competição musical "Building The Band" da Netflix anunciou a primeira vencedora da temporada em seu episódio final, que foi disponibilizado no dia 23 de julho. O grupo feminino 3Quency, formado por Nori Moore, Wennely Quezada e Brianna Mazzola, conquistou os jurados e levou para casa o prêmio de 500 mil dólares.

Durante a final, os jurados, incluindo Nicole Scherzinger, apontaram que 3Quency demonstrou um nível de crescimento excepcional e estava pronta para brilhar. Nicole destacou a performance da banda, afirmando que elas realmente se esforçaram na apresentação final.

As concorrentes de 3Quency eram o grupo SZN4, que era o único grupo misto da competição e contava com os integrantes Donzell Taggart, Aaliyah Rose, Cameron Goode e Katie Roeder. Apesar de seu desempenho emocional, que incluiu uma apresentação que emocionou os jurados, 3Quency saiu vitoriosa.

A música escolhida por 3Quency para a apresentação final foi "Always Be My Baby", de Mariah Carey. No entanto, surpreendentemente, as juradas Kelly Rowland e Liam Payne, que também participaram do julgamento, haviam eliminado outro grupo, o Iconyx, anteriormente, permitindo que 3Quency e SZN4 competissem pela vitória.

Após o anúncio da vitória, as integrantes de 3Quency revelaram que, mesmo após o fim da competição, mantêm uma forte amizade. Elas têm se comunicado constantemente por meio de videochamadas e até realizam noites de cinema virtuais. Nori expressou que o grupo está “excessivamente confortável” umas com as outras, refletindo sobre a forte conexão que formaram.

Ajudadas por conselhos dos jurados, como melhorar o contato visual e confiar em suas presenças de palco, o trio pôde solidificar ainda mais sua performance e química. Brianna Mazzola comentou sobre o momento em que decidiram ficar com apenas três integrantes, afirmando que a conexão entre elas se tornava cada vez mais forte.

Na presença dos jurados, Liam Payne fez uma referência sentimental às suas experiências com a boy band One Direction, ao dizer aos membros do Iconyx que ele também havia enfrentado dificuldades e que, apesar de uma eliminação, o sucesso poderia ainda vir. Payne, que teve uma participação importante no programa, passou a mensagem de perseverança, ainda que essa tenha sido a última aparição dele na TV antes de seu falecimento, em outubro de 2024.

Com a vitória, 3Quency se estabelece como um grupo promissor no cenário musical, carregando consigo não apenas o prêmio em dinheiro, mas uma base de fãs e uma amizade duradoura que pode os levar a novas conquistas.