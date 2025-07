Duster Iconic tem desconto e fica mais barato que Polo

ORenault Duster Iconic Plus 1.6 CVT acaba de entrar em cena com uma oferta imperdível para pessoas com deficiência (PcD). Se você está em busca de um SUV que une conforto e economia, essa é uma chance que vale a pena conferir. A isenção de impostos na compra de um carro zero quilômetro torna o Duster ainda mais atrativo.

Normalmente, essa versão Iconic Plus sai por R$ 143.090. Mas, com as vendas diretas para PcD, você pode adquirir o modelo por apenas R$ 110.841. Isso representa um desconto de R$ 32.249, resultado da isenção do IPI e um bônus da Renault. Vale lembrar que esses preços podem variar de acordo com a região, então é bom ficar atento.

Nos concessionários, a equipe está pronta para esclarecer dúvidas sobre quais condições de saúde dão direito a esse benefício. Você também encontra assistência para toda a parte da documentação e entender os prazos e opções de financiamento específicas para o público PcD. Isso torna o processo bem mais simples e acessível.

Agora, falando um pouco sobre o que o Renault Duster Iconic Plus oferece, a lista de equipamentos é bem generosa. Com uma central multimídia de 8 polegadas e espelhamento sem fio, você pode conectar facilmente seu smartphone. Quem já pegou trânsito pesado vai adorar saber que o carro vem equipado com assistente de frenagem de emergência, além de piloto automático e limitador de velocidade. E o ar-condicionado digital automático garante conforto em qualquer viagem.

Outro destaque é o sistema de câmeras 360°, que facilita manobras em espaços apertados — algo essencial para quem vive em áreas urbanas. E com a direção elétrica, o Duster se torna ainda mais fácil de dirigir, tornando cada passeio um prazer, seja em estrada ou na cidade.

O conforto também está presente nos detalhes. O banco do motorista tem regulagem de altura, e o volante, revestido em couro, pode ser ajustado tanto em altura quanto profundidade. Para aumentar a segurança, o Duster traz seis airbags, controle de tração e estabilidade, além de assistente de partida em rampas e fixação ISOFIX para cadeirinhas infantis — para quem viaja com os pequenos.

Elementos como repetidores de seta nos retrovisores, detector de ponto cego e carregador de celular por indução complementam o que podemos chamar de “pacote moderno”. Não podemos esquecer também dos sensores de estacionamento traseiros, que ajudam muito para estacionar sem estresse, e os sensores de chuva e crepuscular, que tornam a experiência de dirigir ainda mais prática.

Por tudo isso, o Renault Duster Iconic Plus 1.6 CVT se mostra uma opção bem completa para quem quer um carro que atenda às necessidades do dia a dia com estilo e conforto. Se você está considerando um carro novo, essa pode ser a oportunidade perfeita.