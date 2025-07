Maextro S800 da Huawei acumula 6.500 pedidos na China

O Maextro S800, um sedã de luxo que está dando o que falar na China, já conquistou mais de 6.500 pedidos no primeiro mês após seu lançamento em 30 de maio. Impressionante, né? Só nas primeiras 24 horas, 1.600 reservas estavam feitas, e em apenas 19 dias essa marca saltou para mais de 5.000. Esse carro não está para brincadeira e já é um forte concorrente de modelos renomados como o Mercedes-Maybach S-Class e o BYD Yangwang U7.

Esse sedã é fruto de uma colaboração entre a Huawei e a JAC, e a produção acontece em uma fábrica específica com capacidade para mais de 100 mil unidades por ano. A Huawei cuida dos sistemas eletrônicos e do software, enquanto a JAC é responsável pela engenharia e pela montagem. As primeiras entregas devem rolar em agosto de 2025, então a ansiedade só tende a aumentar!

Versões e Tecnologia de Ponta

O Maextro S800 estará disponível em duas versões: elétrica (EV) e com autonomia estendida (EREV). A opção elétrica é capaz de rodar até 702 km com uma única carga e tem uma aceleração de arrancada de 0 a 100 km/h em apenas 4,3 segundos! E adivinha? O sistema de carregamento de 800V faz com que você recarregue de 10% a 80% em apenas 12 minutos. Fala sério, quem não gostaria de uma recarga rápida assim?

Já a versão EREV, que tem um motor a combustão servindo como gerador, promete uma autonomia total de até 1.333 km! Ou seja, menos paradas em postos de gasolina e mais tempo na estrada. Esse é o sonho qualquer motorista que costuma pegar a estrada.

Conforto e Segurança

Esse sedã é uma verdadeira sala de estar sobre rodas, pesando cerca de 2,6 toneladas. Com suspensão a ar e direção nas quatro rodas, o Maextro S800 garante um conforto excepcional em qualquer tipo de piso. O sistema de freios é outro destaque: ele reduz a velocidade de 100 km/h a zero em apenas 34,5 metros. Já imaginou a tranquilidade ao dirigir com essas características?

A segurança não ficou de fora. O carro conta com 13 airbags e um sistema de segurança robusto. As viagens em família são bem mais seguras com tantos recursos protegendo todos os ocupantes.

Se você é fã de um interior de luxo, vai amar o que o Maextro S800 oferece! Teto com efeito de céu estrelado, bancos que reclinam e têm refrigeração, além de três telas no painel e um head-up display para não tirar os olhos da estrada. E tem mais: um tablet removível no apoio de braço para controlar tudo que rola na parte de trás. Para garantir que o visual continue top, o carro vem em seis opções de cores externas e três estilos de rodas.

Experiência Acústica Superior

Os amantes de música vão se sentir no paraíso com o sistema de som que tem 43 alto-falantes e potência total de 2.920 W. O isolamento acústico é tão eficaz que o barulho interno é de apenas 56,7 dB em 60 km/h em asfaltos irregulares. Imagina aqueles passeios longos com a trilha sonora perfeita, sem os ruídos do trânsito te distraindo?

Assistência e Conectividade

O sistema de assistência ao motorista é deveras impressionante. O ADS 4.0 utiliza 36 sensores, incluindo radar, câmeras e lidar, permitindo manobras autônomas em cruzamentos e ruas estreitas. E para os conectados de plantão, o HarmonyOS integra todos os comandos do carro com perfis de usuário e recursos multimídia, facilitando a interação.

Com 5,48 metros de comprimento e 3,37 metros de entre-eixos, o S800 também tem portas automáticas com sensores que ajustam o ângulo de abertura, evitando qualquer tipo de acidente.

Os preços na China variam de 708 mil a 1,018 milhão de yuans, o que fica em torno de R$ 510 mil a R$ 734 mil. Um investimento sério para quem busca luxo e tecnologia em um único pacote. É de ficar de olho!