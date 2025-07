Renault Kwid tem desconto de até R$ 13.400 na Fipe Carros

O Renault Kwid chegou para brilhar dentro do novo Programa Carro Sustentável, lançado pelo governo federal. Esse carro compacto, com um design que lembra os SUVs, não só esbanja estilo, mas também se destaca em várias frentes. A começar pelo espaço do porta-malas, que é o maior da categoria, além de um consumo de combustível que faz a alegria do motorista e ainda traz segurança, com quatro airbags em todas as versões.

E a boa notícia é que, com a inclusão no programa, o preço do Kwid ganhou um alívio de R$ 2 mil. Isso mesmo! E não para por aí, a Renault também está oferecendo bônus de fábrica e descontos extras, especialmente para quem compra diretamente como pessoa física. Uma maravilha, né?

O presidente da Renault do Brasil, Ariel Montenegro, comentou que essa iniciativa é uma mão na roda para quem quer um carro zero km. A ideia é facilitar o acesso a veículos que são modernos, seguros e sustentáveis, tudo isso fabricado aqui no Brasil. O Kwid se encaixa perfeitamente nesse perfil, com baixa emissão de poluentes e alta capacidade de ser reciclado.

Esse programa, parte do MOVER (Mobilidade Verde e Inovação), também traz uma mudança nas regras de tributação para incentivar tecnologias mais limpas no setor automotivo. A principal novidade é que veículos que atendem a critérios rigorosos conseguem isenção total do IPI.

Para garantir essa isenção, o Kwid precisa atender a algumas exigências: ele deve emitir menos de 83g de CO₂ por quilômetro, ter pelo menos 80% de materiais recicláveis ou reutilizáveis, ser produzido aqui em várias etapas como montagem e pintura, e se encaixar em categorias como subcompacto, compacto, SUV compacto ou picape compacta.

A mecânica do Kwid continua a mesma, trazendo um motor 1.0 de três cilindros. Ele entrega até 71 cavalos de potência e 10 kgfm de torque com etanol — pense na agilidade para subir aquela ladeira! Com gasolina, os números são de 68 cavalos e 9,4 kgfm. O câmbio manual de cinco marchas mantém a sensação de dirigir, quase como um ritual especial a cada trocada de marcha.

Preços do Renault Kwid no programa “Carro Sustentável” em julho de 2025

Versão Preço Original Preço com Desconto Desconto Total Kwid Zen 1.0 R$ 80.690 R$ 67.290 R$ 13.400 Kwid Intense 1.0 R$ 83.890 R$ 71.290 R$ 12.600 Kwid Iconic 1.0 R$ 87.390 R$ 75.690 R$ 11.700 Kwid Outsider 1.0 R$ 87.490 R$ 75.790 R$ 11.700

Se você é como muitos que ainda pegam aquela estrada com a família ou se aventuram em alguma viagem, essa pode ser uma chance e tanto de garantir um carro boa praça e econômico.