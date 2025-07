Renault Niagara chega ao mercado para enfrentar Toro e Ra

A Renault está se preparando para dar um passo importante no mercado de picapes. Depois do sucesso do SUV Boreal, a próxima novidade será a picape intermediária Niagara, que deve chegar ao nosso Brasil em pleno segundo semestre de 2026. Com mais de cinco metros de comprimento e um design que segue a linha do Boreal, a Niagara promete ser uma opção mais urbana do que aventureira. E a produção? Vai rolar na fábrica de Córdoba, na Argentina, com um investimento de R$ 1,9 bilhão. É grana que não acaba mais!

Recentemente, a marca começou a montagem das primeiras unidades pré-série da Niagara. Essas belezuras, que já estão com a carroceria definitiva, vão fazer algumas voltas no Brasil para os testes de rodagem. A expectativa é que a produção em série comece em outubro de 2026. E não se preocupe, porque os protótipos vão sair com carrocerias camufladas — bem no estilo “mulas” para camuflar os detalhes até chegarem prontos para o público.

Uma das partes legais dessa picape é seu motor. Ela será equipada com um motor 1.3 turbo flex, gerando 170 cv e 27,5 kgfm de torque, que promete uma experiência bem agradável ao volante. Para completar, o câmbio automático de dupla embreagem (DCT) deve fazer a diferença, principalmente em situações de trânsito pesado, onde muitos motoristas sentem a necessidade de um câmbio mais esperto. Incrivelmente, a Renault já está pensando em oferecer uma versão híbrida com tração 4×4. Imagine ter um motor elétrico no eixo traseiro? Isso sim é inovação!

E se você é do tipo que curte um interior bem equipado, a Niagara pode te agradar. Esperamos que o modelo seja recheado de soluções tecnológicas que já vimos no Boreal, como painel digital e central multimídia conectada, com um acabamento que eleva o padrão em relação aos modelos anteriores da Renault. Com um foco em conforto e conectividade, a ideia é deixar você à vontade durante suas aventuras — sejam nas ruas da cidade ou nas estradas.

Quem está de olho na concorrência? Fiat Toro, Ram Rampage e Chevrolet Montana com certeza! A Niagara deve se posicionar acima da Oroch, ocupando um lugar de destaque na linha de picapes da Renault na América do Sul. A empresa está apostando alto!

Além disso, a Niagara é uma peça fundamental para fortalecer a produção na Argentina. O presidente da Renault Argentina, Pablo Sibilla, destacou que essa picape é essencial para garantir a sustentabilidade da fábrica de Córdoba, utilizando a mesma plataforma modular do Boreal. Isso significa que muitas peças e tecnologias serão compartilhadas entre os modelos.

E tranquilidade para quem ama os clássicos: a produção de Sandero, Logan e Kangoo não vai parar. A Renault conseguiu organizar a linha de montagem para continuar produzindo tudo isso ao mesmo tempo. Claro que algumas paradas pontuais podem ocorrer durante os testes, mas nada que atrapalhe o funcionamento normal.

Com o lançamento confirmado para 2026, a Niagara já gera burburinho e expectativa. Ela vem com um visual moderno, tecnologia de ponta e boas opções de motorização que prometem atraír quem busca uma picape que seja ao mesmo tempo refinada e com preço acessível. A ansiedade só aumenta para ver como será essa nova versão nas ruas!