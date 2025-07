Os melhores estados para negócios nos EUA em 2025: rankings completos

Em 2025, para avaliar os melhores estados dos EUA para negócios, foi realizada uma análise abrangente de todos os 50 estados, utilizando 135 indicadores organizados em 10 categorias principais. Este estudo, agora em sua 19ª edição, busca identificar os fatores que as empresas consideram importantes ao escolher onde se instalar, além dos argumentos que os estados usam para atrair negócios.

As categorias foram ponderadas de acordo com a frequência com que os estados as utilizam como estratégia em suas campanhas de desenvolvimento econômico. Neste ano, a economia foi considerada a categoria mais importante.

Uma novidade para 2025 foi a inclusão de métricas que analisam os riscos que os estados enfrentam devido a possíveis guerras comerciais e cortes no orçamento federal. Além disso, alguns critérios relacionados a infraestrutura foram aprimorados, com o objetivo de avaliar como os estados estão atendendo às crescentes demandas de energia e dados das empresas.

A metodologia do estudo foi desenvolvida com a colaboração de especialistas em negócios e políticas, além de representantes dos próprios estados. É importante destacar que esta análise não se baseia em opiniões, mas sim em dados coletados de diversas fontes para medir o desempenho dos estados. No total, os estados podem acumular até 2.500 pontos, e aqueles que obtiverem mais pontos são considerados os melhores estados para negócios nos Estados Unidos.