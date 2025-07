Deputado Romanelli apoia melhorias na Polícia Científica e PM

Deputado Defende Implantação de Novas Unidades de Segurança no Norte Pioneiro

Na última quinta-feira, dia 17, o deputado Luiz Claudio Romanelli, do PSD, participou do Seminário de Segurança Pública do Norte Pioneiro, onde apresentou propostas para melhorar a segurança na região. Ele defendeu a criação de uma unidade da Polícia Científica em Cornélio Procópio, bem como a construção da sede do 18º Batalhão da Polícia Militar no mesmo município e a criação de uma Companhia Independente da PM em Bandeirantes.

Romanelli destacou que esse projeto para a implantação da Polícia Científica está sendo elaborado pela Secretaria de Segurança Pública e é fruto de uma demanda conjunta com o ex-prefeito Amin Hannouche. O deputado também mencionou que a obra do novo Batalhão da Polícia Militar em Cornélio Procópio está pronta para licitação, com o governador Ratinho Junior garantindo a disponibilidade de recursos para sua execução.

Além disso, Romanelli ressaltou a importância da nova sede da Companhia da Polícia Militar em Bandeirantes, que, se transformada em companhia independente, possibilitará uma divisão mais eficaz do número de policiais. Um batalhão típico possui entre 360 e 380 policiais, enquanto uma companhia independente conta com cerca de 180.

A criação dessa nova companhia em Bandeirantes ajudará a redistribuir as forças policiais na região, especialmente entre o 18º Batalhão e o 2º Batalhão, que cobre a área de Jacarezinho. Assim, será possível aumentar o efetivo da Polícia Militar em todo o Norte Pioneiro.

Romanelli explicou que esse incremento no número de policiais é fundamental para acompanhar a ampliação dos serviços prestados pela PM. Nos últimos anos, foram implementadas iniciativas como a Patrulha Rural e a Patrulha Maria da Penha, destinadas a melhorar a segurança em Cornélio Procópio e Bandeirantes.

O deputado também frisou que a criação do Batalhão especializado de atendimento às escolas (BPEC) e os progressos na segurança pública têm contribuído para a redução dos índices de criminalidade na região, mostrando um compromisso das forças de segurança.

Destacou ainda o aumento do número de delegados na Polícia Civil, com a presença de dois delegados-chefes e dois tenentes-coronéis em comandos de batalhões. Romanelli afirmou que, apesar dos desafios presentes na área da segurança, as condições estão sob controle, e o planejamento está focado na melhoria constante.

No seminário, foi abordado o projeto Missão Paraná, que objetiva estreitar laços entre o governo e as lideranças locais. A ideia é entender as necessidades de cada município e elaborar soluções conjuntos para fortalecer a segurança pública no estado.

O Coronel Hudson Teixeira, presente no evento, apresentou o Programa Mulher Segura, que visa prevenir e enfrentamento à violência contra a mulher. A iniciativa inclui a conscientização e capacitação de agentes públicos para tratar de forma mais eficiente as ocorrências.

Por fim, também foi mencionada a Patrulha Rural Comunitária, que busca reforçar a parceria entre as forças de segurança e os produtores rurais, promovendo ações de patrulhamento e resposta rápida a incidentes nas áreas rurais. Essas iniciativas refletem um esforço contínuo para garantir mais segurança e proteção à população da região.