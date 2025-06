Renault Kardian terá atualizações para competir com Tera e Pulse

O Renault Kardian chegou ao Brasil em 2024 e, olha, foi uma lufada de ar fresco para a marca francesa. Depois de um tempo lidando com modelos mais antigos e alguns vindos da Dacia, o Kardian promete bastante. Com motor turbo de série, até na versão de entrada, e preços que estão na média, a ideia é boa. Mas a verdade é que ele ainda não conseguiu bater o seu maior rival, o Fiat Pulse.

Para você ter uma ideia, ano passado, o Kardian vendeu 24.409 unidades, enquanto o Pulse alcançou nada menos que 39.084. Uma diferença de quase 15 mil carros! E como se não bastasse, agora temos a concorrência do VW Tera, que chegou com a proposta de ser um carro popular para a Volkswagen, trazendo uma motorização 1.0 mais em conta e um visual bem simplificado.

Com toda essa competição, a Renault sabe que precisa se mexer. Recentemente, o instagramer Davi, do perfil @kardian_black, trouxe à tona algumas imagens da nova versão do Kardian que deve ser lançada em 2026. E adivinha? A Renault já retirou essas imagens do ar, mas não antes de muitos conseguirem capturá-las.

Entre as novidades, o Kardian vai ganhar uma central multimídia maior — esse foi um ponto que muitos criticaram no modelo atual. Outra atualização é o painel de instrumentos digital, que promete mais funcionalidades para facilitar a vida de quem está ao volante. Para quem já fica atolado em menus complicados, essa mudança caiu como uma luva!

E não para por aí. A versão topo de linha deve vir com bancos de couro em um tom marrom bem elegante, substituindo aqueles bancos em tecido que eram um pouquinho sem graça. Nas fotos do exterior, o que se destacou foi uma nova cor azul, semelhante ao tom do Kwid Intense. Para quem curte personalização, essa cor custará R$ 1.600 a mais.

No visual, o para-choque dianteiro também está passando por mudanças. Agora, o design será unificado em toda a linha, tirando o pequeno retângulo que abrigava os radares de ADAS. Esses agora vão para o para-brisa.

Ainda não sabemos a data exata de lançamento da linha 2026, mas é bom ficar de olho. Antes disso, a Renault deve apresentar o SUV médio Boreal, que promete agitar as coisas a partir de julho. Para quem é apaixonado por carros, o futuro do Kardian e do mercado está cada vez mais empolgante!