Verifique se você tem direito

O pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de junho começou na última terça-feira, dia 24, seguindo o calendário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esse benefício é voltado para pessoas com 65 anos ou mais e para aqueles com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o valor do BPC segue o salário mínimo, que é de R$ 1.518. Para ter direito ao benefício, os candidatos precisam comprovar que a renda familiar por pessoa não ultrapassa metade do salário mínimo. Isso significa que até mesmo os membros de uma família podem receber o auxílio, desde que atendam aos requisitos de vulnerabilidade.

Quem recebe primeiro?

As datas de recebimento do BPC são organizadas de acordo com o penúltimo dígito do número do benefício, sem contar o último dígito verificador. Aqui está o calendário para facilitar:

Quem ganha até um salário mínimo:

| Final do benefício | Dia do crédito |

|——————–|—————-|

| 1 | 24/jun |

| 2 | 25/jun |

| 3 | 26/jun |

| 4 | 27/jun |

| 5 | 30/jun |

| 6 | 1/jul |

| 7 | 2/jul |

| 8 | 3/jul |

| 9 | 4/jul |

| 0 | 7/jul |

Quem ganha acima de um salário mínimo:

| Final do benefício | Dia do crédito |

|——————–|—————-|

| 1 e 6 | 1/jul |

| 2 e 7 | 2/jul |

| 3 e 8 | 3/jul |

| 4 e 9 | 4/jul |

| 5 e 0 | 7/jul |

Como garantir um pagamento sem complicações?

Para evitar problemas na hora de receber, é fundamental que os beneficiários fiquem de olho nas datas de pagamento. Os créditos são feitos nas contas que estão registradas no INSS, que costumam ser em bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.

Uma boa dica é usar o aplicativo Meu INSS ou ligar para a central de atendimento 135, onde dá para tirar dúvidas sobre pagamentos e extratos.

Além disso, é superimportante manter os dados no Cadastro Único (CadÚnico) sempre atualizados. Se as informações não estiverem em dia, isso pode levar à suspensão do auxílio. Portanto, vale a pena conferir tudo direitinho e ficar atento a qualquer convocação do INSS. Assim, você garante que o benefício não tenha interrupções.