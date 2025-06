Dafra Speed 150: consumo de 45 km/l e manutenção barata

A Dafra Speed 150 tem seu espaço garantido no mercado de motos usadas, especialmente entre aqueles que buscam uma opção ágil e econômica por um preço acessível. Contudo, ao procurar uma Speed 150, frequentemente vista por R$ 7.000, é bom saber que a realidade pode ser bem diferente. Este modelo, que já saiu de linha, carrega uma história recheada de desafios e transformações, com um valor de mercado muito mais em conta do que se imagina.

Lançada em 2008, a Speed 150 surgiu como um forte concorrente, oferecendo uma proposta atraente: mais benefícios a um custo menor. Entretanto, sua trajetória não foi fácil, repleta de obstáculos que influenciaram seu desempenho e, claro, o preço que você pode encontrar por aí. A ideia aqui é desmistificar essa "150 esquecida" e revelar quais são seus reais custos, desempenho e quem, de fato, pode considerar essa moto uma boa compra.

A história real da Speed 150: de aposta agressiva a vítima do Promot 3

A Dafra Motos começou suas atividades no Brasil com uma estratégia ousada, e a Speed 150 foi o carro-chefe. Lançada a um preço super acessível, R$ 4.990, ela se destacou entre as concorrentes de 125cc, trazendo de fábrica itens "de luxo" para a época, como rodas de liga leve, freio a disco na frente e partida elétrica.

Uma das grandes virtudes da Speed era seu motor de 13,2 cv, que a deixava à frente das rivais. Mas, em 2010, a coisa mudou com a nova lei de emissões, conhecida como Promot 3. Para se adaptar à legislação, a Dafra teve que recalibrar o motor, reduzindo a potência para 11,1 cv. Assim, a moto perdeu um dos seus principais atrativos. Essa mudança, aliada à dificuldade em encontrar peças de reposição e à reputação meio abalada da marca, levou à descontinuação da Speed em 2015.

Desempenho e consumo: desmistificando os 45 km/l

Um dos mitos mais comuns sobre a Speed 150 é a questão do consumo. A ideia de que a moto faz de 40 a 45 km/l não se sustenta. Na verdade, relatos de proprietários e testes apontam que o consumo médio gira em torno de 27 a 32 km/l. Comparando com a Honda CG 150, que sempre foi mais eficiente, a Speed deixa a desejar nesse aspecto.

Embora tenha uma autonomia que pode ultrapassar os 400 km, isso se deve mais ao seu tanque generoso de 15 litros do que à eficiência do motor. Nos modelos anteriores a 2010, o desempenho era mais ágil. Já os modelos depois dessa data exigem um uso mais intenso do câmbio para garantir uma resposta satisfatória na pilotagem.

Quanto custa a Dafra Speed 150 de R$ 7.000 na vida real?

Ao procurar por uma Dafra Speed 150 na faixa de R$ 7.000, você provavelmente encontrará uma surpresa: na realidade, ela é bem mais acessível. Os preços variam entre R$ 2.000 e R$ 5.500, dependendo do ano e do estado de conservação da moto.

Essa desvalorização drástica se deve a três fatores principais: a reputação da Dafra nos primeiros anos, a percepção de que é um modelo “problemático” e, claro, a sempre complicada questão da disponibilidade de peças de reposição. Enquanto uma Honda CG 150 do mesmo ano pode custar mais de R$ 8.000, a Speed 150 virou uma verdadeira pechincha, embora a manutenção possa ser um pouco incerta.

O calcanhar de Aquiles: o desafio da manutenção

Falar sobre a manutenção da Speed 150 é um tanto paradoxal. O motor "varetado" é simples, e o custo da mão de obra para reparos costuma ser acessível. Porém, o grande desafio é realmente encontrar peças, principalmente acabamentos como carenagens e painel.

A boa notícia é que muitas peças são compatíveis com as da linha Honda CG, o que facilita a vida de quem possui a Speed 150. Os proprietários costumam compartilhar experiências e adaptações através de um “manual informal”, além de buscar componentes em plataformas como Mercado Livre e Shopee. Portanto, ter uma Speed 150 requer um pouco de amor e dedicação, mais como um hobby do que uma solução prática de transporte.