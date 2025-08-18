Renault Kardian ganha bônus de até R$ 20 mil com linha 2026

O Renault Kardian chegou como o primeiro SUV da nova fase da marca no Brasil, mas ainda dá alguns passos atrás de seus concorrentes diretos. Entre janeiro e julho de 2025, o modelo emplacou 11.616 unidades, segundo a Fenabrave. Para quem gosta de acompanhar as vendas, o Fiat Pulse disparou na frente com 25.104 unidades, ou seja, quase 14 mil a mais. Um detalhe curioso é que o Volkswagen Tera, que é novato no mercado (chegou em maio), já vendeu 5.994 veículos. O que nos leva a pensar que o Kardian tem que acelerar para não ficar para trás.

O que vem por aí

À frente, a Renault já está preparando a linha 2026 do Kardian para fazer frente a rivais como o Volkswagen Tera, o Fiat Pulse e o Citroën Basalt. Se você já pegou uma estrada ou andou por ruas urbanas, sabe como um modelo que se mantém atualizado é essencial. Para ajudar nas vendas, a marca está oferecendo algumas promoções atraentes para o estoque atual, principalmente na versão intermediária chamada Techno.

Preços e condições

A versão Techno do Kardian está com preço de tabela a partir de R$ 136.490, mas com bônus de até R$ 20 mil, você pode levar por R$ 116.490. É uma baita promoção! Se optar por financiamento, a Renault permite uma entrada de 60% (ou R$ 71.712) e oferece 36 parcelas fixas de R$ 1.680,45 com uma taxa bem camarada de 0,99% ao mês. Contudo, lembre-se que com taxas e tributos, o custo final pode chegar a R$ 132.208,15. Essas condições válidas até 31 de agosto de 2025 ou até esgotar o estoque.

Equipamentos que fazem a diferença

Em termos de equipamentos, a versão Techno vem bem equipada. O carro tem um console elevado com apoio de braço, painel revestido em material macio e recursos de segurança como frenagem automática de emergência e freio de estacionamento elétrico. Ah, e as rodas são de 17 polegadas, com uma opção interessante de pintura em duas cores. Para quem gosta de tecnologia, ele conta ainda com sensores de estacionamento, câmera de ré e uma central multimídia de 8 polegadas, que é super prática e é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

Desempenho na pista

Mantendo a tradição dos SUVs modernos, o Kardian vem equipado com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros. Ele entrega 125 cv e 22,4 kgfm de torque. Para quem curte sentir a emoção ao acelerar, o modelo vai de 0 a 100 km/h em cerca de 10 segundos, seja no câmbio manual ou no automatizado EDC de seis marchas.

Olhando para o futuro

Os planos para o Kardian 2026 também incluem melhorias que prometem agradar a galera. Estão prevendo uma central multimídia maior, de 10 polegadas, e um quadro de instrumentos digital totalmente repaginado. O design da tela do painel terá um toque mais moderno, evitando aquelas bordas arredondadas que a gente já conhece do Duster. A compatibilidade com Android Auto e Apple CarPlay vai ser sem fio, uma mão na roda!

Interiores que impressionam

No interior, a gente pode esperar bancos e painel central com um revestimento marrom que dará um charme a mais ao ambiente. Além disso, a configuração Premiere Edition será trocada pela Iconic. Para mostrar que não economizaram nos detalhes, a carroceria trará a inscrição “Turbo 220” para destacar o torque, sem alterar as especificações mecânicas.

Com tanta novidade e, claro, algumas correções a serem feitas, o Renault Kardian promete seguir seu caminho na estrada dos SUVs.