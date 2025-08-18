Alckmin comemora aumento de 108% nas vendas com apoio do governo

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, trouxe boas notícias para quem está de olho em um carro novo. Ele anunciou recentemente um crescimento impressionante de 108% nas vendas de veículos considerados “sustentáveis” em julho, comparado à média dos seis primeiros meses de 2025. A revelação aconteceu durante uma visita a uma concessionária em Brasília, bem perto do aeroporto.

Alckmin destacou que esse crescimento é resultado do programa “Carro Sustentável”, que o governo Lula lançou há menos de um mês. Esse programa zerou a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para os modelos nacionais que são mais leves, econômicos e que utilizam um maior percentual de materiais recicláveis. É uma ótima iniciativa para quem se preocupa com o meio ambiente e ainda dá uma aliviada no bolso!

Com essa nova regulamentação, os preços dos carros de entrada caíram até R$ 13 mil — e quem não ama uma promoção dessas? Os dados da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostram que o mercado automotivo teve um aumento geral de 16,7% em julho. Isso significa que mais gente está dando o primeiro passo em direção ao carro novo.

Alckmin também ressaltou que o impacto dessas mudanças vai além de economizar algumas notas. O programa visa ajudar não só a economia, mas também a inclusão social, facilitando a compra do primeiro carro para famílias de renda mais baixa. Ao mesmo tempo, promove a utilização de veículos menos poluentes. Ele enfatizou: “É o carro de entrada, o mais acessível, que muitas pessoas antes não conseguiam comprar. Agora têm acesso.”

Para quem está pensando em aproveitar esse benefício, é bom ficar de olho: os veículos precisam emitir menos de 83 g de CO₂ por quilômetro para se enquadrar no IPI zero. Além disso, têm que ser fabricados no Brasil, usar pelo menos 80% de materiais recicláveis e se encaixar na categoria de compactos eficientes.

Dentre os modelos disponíveis, você encontra opções bem populares como o Fiat Mobi, Argo, Cronos, Chevrolet Onix, Renault Kwid, Peugeot 208, Hyundai HB20, Citroën C3 e Volkswagen Polo. Contudo, vale lembrar que os carros turbo, híbridos, elétricos e importados ficaram de fora desta lista.

E as novidades não param por aí! O governo está planejando ajustes na legislação para estender essa política até 2026. O objetivo é estimular a produção local, renovar a frota do país e ainda investir em tecnologias mais limpas. Afinal, quem não gostaria de um carro novo e sustentável, não é mesmo?