Renault Kardian chega à Argentina com motor diferente do Brasil

A Renault deu um passo interessante e apresentou na Argentina o Kardian atualizado. Este modelo, que já faz parte do segmento B, vem trazendo um pacote de melhorias que promete agradar quem curte um SUV compacto. E olha que esse é o primeiro facelift do Kardian, lançado há pouco mais de um ano. A nova versão Iconic 200 EDC chega para substituir a antiga Premiere Edition, enquanto a versão intermediária Techno que conhecemos por aqui ficou de fora do mercado argentino.

Um dos grandes destaques é a nova central multimídia touchscreen de 10,1 polegadas. Com o sistema OpenR Link, ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e o melhor: tudo sem fio! Na versão Iconic, além dessa tela maior, você tem um painel digital de 10,2 polegadas, duas portas USB-C e até um carregador sem fio. Para quem adora tecnologia à bordo, isso é um verdadeiro achado. E tem mais, o aplicativo My Renault, exclusivo para a versão Iconic, traz funções bem interessantes, como geolocalização e monitoramento do veículo, além de alertas de manutenção. Imagina poder acionar a buzina ou as luzes à distância? Isso só nos primeiros três anos, mas já vale a pena!

Falando de segurança, o Kardian não decepciona. Todas as versões contam com seis airbags, controle de estabilidade e tração, faróis full LED e até piloto automático. Para a versão Iconic, ainda vem equipado com faróis altos automáticos, frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de ponto cego e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, tudo para facilitar nossa vida no trânsito.

A parte mecânica também segue na mesma linha, mas não que isso seja ruim. A versão de entrada Evolution 156 MT traz um motor 1.6 16V aspirado de 115 cv com câmbio manual de cinco marchas. Já as versões Evolution 200 EDC e Iconic 200 EDC contam com um motor 1.0 turbo de três cilindros, com 120 cv e 200 Nm de torque, combinado à transmissão automática de dupla embreagem de seis marchas. A tração é sempre dianteira, algo que muitos preferem para a cidade.

Em relação ao preço, na Argentina, a versão Evolution 156 MT parte de 30.400.000 pesos argentinos (algo em torno de R$ 128.000). A Evolution 200 EDC vai para 34.010.000 pesos, enquanto a Iconic 200 EDC chega a 37.290.000 pesos (cerca de R$ 157.000). Vale lembrar que há opções de financiamento com juros zero e garantia de três anos ou 100.000 km, uma boa para quem quer dar um passo mais seguro.

Com essa atualização, o Renault Kardian busca se firmar no mercado, trazendo mais tecnologia, conforto e conectividade. É uma jogada inteligente para se manter competitivo, especialmente em tempos onde motorista e carro estão cada vez mais conectados. Se você é apaixonado por carros e curte um SUV esperto no dia a dia, esse modelo promete ainda mais diversão nas estradas.