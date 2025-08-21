Globoplay exibe novela turca “Dolunay” com Can Yaman

A plataforma de streaming Globoplay, do Grupo Globo, anunciará uma nova atração em seu catálogo de novelas. A série turca "Dolunay", protagonizada pelo ator Can Yaman, estreará no dia 10 de setembro. A novela ocupará o espaço anteriormente dedicado à produção mexicana "O Amor Invencível" e será exibida de segunda a sábado, às 20h55. Haverá também reapresentações nos horários de 2h05, 4h30 e 10h25.

"**, Dolunay" é estrelada por Can Yaman, um dos atores mais reconhecidos da Turquia, e também conta com a participação da atriz Özge Gürel, famosa por seu papel em "Senhor Errado". A química entre os dois já conquistou uma grande base de fãs em vários países, tornando-os uma dupla popular no cenário das novelas românticas.

O Brasil observa um crescimento no interesse por novelas turcas, que estão se destacando cada vez mais no cenário televisivo nacional, lado a lado com as tradicionais produções mexicanas.

Enredo: Romance entre Opostos

A trama de "Dolunay" gira em torno de Nazlı, uma estudante de gastronomia que sonha em abrir seu próprio restaurante. Para alcançar seu objetivo, ela se torna chef particular de Ferit Aslan, um empresário rico e exigente. As coisas mudam drasticamente quando Nazlı acorda na cama de Ferit após uma noite de festas e exige explicações sobre a situação. Assim, inicia-se um romance entre duas personalidades distintas, envolvendo humor, amor e os conflitos típicos das comédias românticas.

Importante ressaltar que "Dolunay" é uma das primeiras novelas turcas do gênero romântico a ser exibida no Brasil, pois a maioria das produções turcas é conhecida por seus enredos dramáticos.

A série conta com 26 episódios, cada um com cerca de duas horas. Esse formato é característico das novelas turcas, que tendem a ter episódios mais longos e com enredos mais desenvolvidos, ao contrário das tramas brasileiras e mexicanas, que costumam ser divididas em capítulos menores.

Globoplay Amplia Catálogo de Novelas Internacionais

Nos últimos anos, a Globo tem se esforçado para diversificar seu catálogo de novelas internacionais no streaming. Além de "Dolunay", outras produções turcas já disponíveis na plataforma incluem:

"Ramo: Entre o Amor e o Poder"

"Marasli: O Protetor"

"O Último Verão"

"Amor e Honra"

"Mãe"

"Hercai: Amor e Vingança"

"A Sonhadora"

A adição de "Dolunay" reforça a estratégia da Globo de atender ao crescente interesse dos brasileiros por tramas turcas, que também têm conquistado uma audiência significativa em canais de TV aberta da América Latina.