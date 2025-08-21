Notícias

Dentro da linha de montagem da Volkswagen: visita gratuita em SP

Descubra a fábrica da Volkswagen em São Bernardo com tour gratuito pela linha de montagem e acervo histórico de carros clássicos.
A fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, localizada na famosa Anchieta, agora está de portas abertas para o público. Eles lançaram um programa gratuito de visitas guiadas, onde os visitantes podem conhecer a linha de montagem e explorar o acervo histórico da marca. É uma oportunidade única para quem sempre teve curiosidade sobre como os carros são feitos e a história por trás de marcas icônicas.

Visitas guiadas e inscrições

O tour, conduzido por guias da Volkswagen, vai apresentar os principais passos da produção de veículos em um percurso de aproximadamente 2h30. A experiência começa na estamparia, passa pela montagem da carroceria e termina com a finalização dos carros. Durante o trajeto, os visitantes podem observar de perto a cooperação entre pessoas e robôs, além dos sistemas de controle de qualidade em ação. As explicações são oferecidas em português e inglês.

Para participar, é necessário fazer a inscrição online, diretamente no site da Volkswagen. As visitas ocorrem às quintas-feiras, em dois turnos: das 8h30 às 11h e das 13h às 15h30. Um detalhe importante é que a chegada deve ser feita pelo menos 15 minutos antes do horário agendado, e o ponto de encontro é na Portaria Anchieta.

Conhecendo a Garagem Volkswagen

Além do percurso pela linha de montagem, os visitantes podem conferir a Garagem Volkswagen, um espaço que abriga modelos clássicos que marcaram a história da marca no Brasil. É uma chance de aproximar-se de veículos icônicos, como o Fusca, a Kombi e o SP1, e aprender sobre seus cuidados e conservação. Recentemente, a garagem foi ampliada para comportar mais itens raros do acervo.

Regras e recomendações

É importante lembrar que não é permitido realizar test drives ou ter conversas técnicas com a equipe de engenharia durante as visitas. Além disso, para quem tem interesses especiais ou necessidades de acessibilidade, é possível informar essas demandas no momento da inscrição, garantindo a melhor experiência possível.

As vagas estão sendo preenchidas rapidamente, então pode ser uma boa ideia acompanhar o calendário de reservas. Para grupos que desejam uma visita exclusiva, é necessário um número de participantes variando entre 15 e 30 pessoas.

O que esperar da visita

Na prática, o visitante terá a chance de ver o funcionamento interno da fábrica e entender como as chapas de metal se transformam em carros completos. A visita não visa ser técnica, mas, sim, proporcionar uma imersão no ambiente industrial, mostrando as etapas de produção e as inovações que a Volkswagen implementou ao longo dos anos.

A Garagem oferece um contraste interessante, unindo passado e presente ao exibir modelos emblemáticos ao lado das últimas inovações tecnológicas. Essa conexão entre a tradição e a modernidade pode ser uma das partes mais enriquecedoras da experiência.

Por fim, para quem não pode esperar para ver pessoalmente essa combinação de história e tecnologia, basta conferir as informações e se preparar para uma visita que, sem dúvida, será um passeio memorável.

