Renault Grand Koleos é testado no Brasil com tecnologia híbrida

Não é de hoje que a Renault está de olho em um SUV maior e mais sofisticado para o nosso mercado. Já na década passada, quando ainda trabalhava com modelos da Dacia, a marca tentou emplacar duas gerações do Koleos. Inclusive, até mostrou um protótipo no Salão do Automóvel de 2016, mas o lançamento acabou sendo apenas uma promessa.

Agora, parece que a história está mudando. A Renault está com novas ideias e o Boreal já está no horizonte. Recentemente, nossos colegas do @placaverde flagraram um protótipo do Grand Koleos em Joinville, Santa Catarina, pertinho de Curitiba. Isso dá uma esperança de que finalmente teremos esse SUV por aqui.

O modelo, que apareceu em branco e sem camuflagem, é bem imponente, medindo quase 4,8 metros. O Grand Koleos está posicionado acima do Duster e também do Bigster, que deve chegar ainda neste ano. Impressionante como os SUVs estão se tornando cada vez mais populares, não é mesmo?

Como é o Grand Koleos

O Grand Koleos utiliza a mesma plataforma do Volvo XC40, a CMA do Grupo Geely. Para deixar claro, ele é um SUV médio-grande, comparable ao Jeep Commander ou ao Volkswagen Tiguan. Na China, ele é conhecido como Monjaro.

Falando da motorização, o Grand Koleos vem equipado com um motor 1.5 turbo a gasolina de três cilindros, entregando 150 cv e 22,9 kgfm. Mas isso não é tudo. Ele tem um sistema híbrido com um motor elétrico que gerador e outro de tração nas rodas traseiras, somando 136 cv. No total, temos 241 cv e 35,7 kgfm de torque. A tração é integral, uma mão na roda, especialmente para quem já enfrentou pisos escorregadios.

E falando em medidas, o Koleos conta com 4,77 metros de comprimento, 1,89 m de largura e 1,69 m de altura, com um entre-eixos de 2,84 m. Ele certamente se destacaria entre os outros modelos da Renault que temos no Brasil hoje.

Acordo com a Geely facilita a vinda do SUV

Um fator que pode acelerar a chegada do Grand Koleos por aqui é o relacionamento da Renault com a Geely. As duas marcas formalizaram um acordo de colaboração, que ainda está se desenvolvendo e já trouxe frutos, como o EX5 que apareceu em julho.

Numa segunda fase desse plano, a Renault deve começar a fabricar e comercializar veículos da Geely no Brasil. Nesse contexto, o Grand Koleos poderia ser a jogada da Renault para entrar em um segmento que está em alta: o dos SUVs médios híbridos. Para quem anda sempre com a família ou curte um carro mais espaçoso, vai ser uma opção interessante quando ele finalmente chegar.