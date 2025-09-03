Nova estrutura com parque aquático será inaugurada em São Paulo

A cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, está prestes a passar por uma transformação incrível com a chegada do Aparecida Resort Transamerica Collection. Esse projeto ambicioso, que começa a ser construído em 2026 e deve ficar pronto em 2029, promete ser um novo ponto de atração turística na região.

Com uma área de mais de 110 mil metros quadrados, o resort será operado pela Atlantica Hospitality International e pode gerar cerca de 1.800 empregos diretos e indiretos. Isso significa um novo fôlego para a economia local, que receberá tanto trabalhadores quanto visitantes ávidos por novas experiências.

Localizado pertinho do famoso Santuário Nacional, o empreendimento promete unir turismo religioso a opções de hospedagem e lazer super confortáveis. Serão 700 quartos, distribuídos em apartamentos de 41 e 60 metros quadrados, todos mobiliados e prontos para receber os hóspedes.

Esse modelo de multipropriedade dá aos proprietários a chance de aproveitar a estrutura do resort em semanas específicas do ano, atraindo visitantes não só do Brasil, mas do mundo todo.

Variedade de lazer e entretenimento

Uma das grandes atrações do resort será um parque aquático de 8 mil metros quadrados. Com piscina de ondas, rio lento e cascatas incríveis, ele promete ser um dos principais pontos de diversão para a família. Além disso, o espaço contará com piscina coberta e aquecida, spa, academia e uma diversidade de restaurantes, para todos os gostos.

O resort ainda contará com áreas para praticar beach tennis e trilhas. Para reforçar a conexão com o turismo religioso que caracteriza Aparecida, haverá uma capela integrada ao empreendimento.

A cidade já recebe, anualmente, cerca de 12 milhões de visitantes. Com a chegada do resort, a expectativa é que essa movimentação aumente, incentivando os turistas a prolongarem sua estadia e a consumirem mais na região. Assim, Aparecida deverá se firmar não só como um destino religioso, mas também como um espaço de entretenimento e lazer.

Impacto econômico e social

O investimento de R$ 500 milhões no Aparecida Resort Transamerica Collection deve ser um grande impulsionador da economia local e regional. Os empregos gerarão oportunidades em diversos setores, desde a construção civil até a operação direta do resort, abrangendo serviços e alimentação.

E não é só Aparecida que deve se beneficiar. Cidades vizinhas também poderão sentir o impacto positivo dessa movimentação econômica, com a possibilidade de surgimento de novos negócios na área.

Localizada estrategicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro, a região acaba se tornando um ponto atrativo para eventos corporativos e sociais. O resort pode se tornar um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento econômico, criando novas oportunidades e dando uma nova vida à região toda.