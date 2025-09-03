Notícias

Nova estrutura com parque aquático será inaugurada em São Paulo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 17 horas atrás
2 minutos lidos
super estrutura com parque aquático será inaugurado em São Paulo
super estrutura com parque aquático será inaugurado em São Paulo

A cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, está prestes a passar por uma transformação incrível com a chegada do Aparecida Resort Transamerica Collection. Esse projeto ambicioso, que começa a ser construído em 2026 e deve ficar pronto em 2029, promete ser um novo ponto de atração turística na região.

Com uma área de mais de 110 mil metros quadrados, o resort será operado pela Atlantica Hospitality International e pode gerar cerca de 1.800 empregos diretos e indiretos. Isso significa um novo fôlego para a economia local, que receberá tanto trabalhadores quanto visitantes ávidos por novas experiências.

Localizado pertinho do famoso Santuário Nacional, o empreendimento promete unir turismo religioso a opções de hospedagem e lazer super confortáveis. Serão 700 quartos, distribuídos em apartamentos de 41 e 60 metros quadrados, todos mobiliados e prontos para receber os hóspedes.

Esse modelo de multipropriedade dá aos proprietários a chance de aproveitar a estrutura do resort em semanas específicas do ano, atraindo visitantes não só do Brasil, mas do mundo todo.

Variedade de lazer e entretenimento

Uma das grandes atrações do resort será um parque aquático de 8 mil metros quadrados. Com piscina de ondas, rio lento e cascatas incríveis, ele promete ser um dos principais pontos de diversão para a família. Além disso, o espaço contará com piscina coberta e aquecida, spa, academia e uma diversidade de restaurantes, para todos os gostos.

O resort ainda contará com áreas para praticar beach tennis e trilhas. Para reforçar a conexão com o turismo religioso que caracteriza Aparecida, haverá uma capela integrada ao empreendimento.

A cidade já recebe, anualmente, cerca de 12 milhões de visitantes. Com a chegada do resort, a expectativa é que essa movimentação aumente, incentivando os turistas a prolongarem sua estadia e a consumirem mais na região. Assim, Aparecida deverá se firmar não só como um destino religioso, mas também como um espaço de entretenimento e lazer.

Impacto econômico e social

O investimento de R$ 500 milhões no Aparecida Resort Transamerica Collection deve ser um grande impulsionador da economia local e regional. Os empregos gerarão oportunidades em diversos setores, desde a construção civil até a operação direta do resort, abrangendo serviços e alimentação.

E não é só Aparecida que deve se beneficiar. Cidades vizinhas também poderão sentir o impacto positivo dessa movimentação econômica, com a possibilidade de surgimento de novos negócios na área.

Localizada estrategicamente entre São Paulo e Rio de Janeiro, a região acaba se tornando um ponto atrativo para eventos corporativos e sociais. O resort pode se tornar um verdadeiro catalisador para o desenvolvimento econômico, criando novas oportunidades e dando uma nova vida à região toda.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 17 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

contas bancárias de brasileiros podem ser bloqueadas por medida inédita do governo

Governo implementa medida que pode bloquear contas de brasileiros

7 horas atrás
o eletrodoméstico que obrigatoriamente deve ser desligado da tomada para economizar energia

eletrodoméstico que deve ser desligado para economizar energia

7 horas atrás
Muda o planeta para sempre: o oceano que encolhe a cada ano e pode desaparecer no futuro

o oceano encolhe anualmente e corre risco de desaparecer

8 horas atrás
Novo limite de isenção do Imposto de Renda: quem está livre da cobrança?

Novo limite de isenção do Imposto de Renda e quem é isento

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo