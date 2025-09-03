Volkswagen ID. Polo sinaliza futuro elétrico do compacto

A Volkswagen está dando um passo significativo na sua linha de elétricos com o novo ID. Polo. Apostando em nomes que o público já conhece, a marca busca facilitar a identificação e criar uma conexão emocional com seus motoristas. O ID. Polo é a transformação do conhecido hatch compacto em uma opção totalmente elétrica, mantendo a tradição que vem de 50 anos.

Você sabia que este modelo é a versão final do conceito ID.2 All, apresentado há dois anos? Ele deve ser revelado ao mundo no Salão de Munique em 2025 e terá sua produção na Espanha, com previsão de chegada em maio de 2026. O carro já tem algumas imagens divulgadas, mesmo que ainda camuflado, mostrando uma linha de cintura elevada e um logotipo traseiro que brilha. Fica a expectativa!

Medindo 4,05 metros, o ID. Polo traz um bom aumento de espaço em relação ao Polo a combustão. Isso significa mais conforto para quem dirige e mais espaço no porta-malas, que chega a cerca de 400 litros. O projeto foi feito sobre a plataforma MEB+, garantindo que você tenha um elétrico compacto mas super eficiente. Quem já pegou estrada sabe como o espaço interno faz a diferença em viagens longas.

Esse novo hatch vai oferecer duas opções de bateria e três níveis de potência, que vão de 100 cv a 204 cv nas versões mais simples. Com uma autonomia de até 450 km no ciclo europeu WLTP, não dá para esquecer da facilidade do carregamento rápido em corrente contínua. Equipamentos como o Travel Assist e o Park Assist Plus estão a bordo, prometendo uma condução mais leve e cheia de tecnologia.

Um detalhe que vai fazer a alegria dos entusiastas é a versão ID. Polo GTI, prevista para 2026, que terá 226 cv e vai acelerar de 0 a 100 km/h em cerca de sete segundos. Pensou na adrenalina? Vai ter também alguns diferenciais visuais e aerodinâmicos, como rodas maiores e para-choques exclusivos. Pelo visto, a marca se esforçou para manter a esportividade viva mesmo na transição para os elétricos.

E, claro, a estratégia da VW de rebatizar os carros com nomes já conhecidos ajuda a criar uma identificação mais forte com os consumidores. Isso acaba evitando a confusão que surgia com aquelas nomenclaturas numéricas da linha ID. O ID. Polo é só o começo de uma mudança maior, que também vai incluir outros modelos, como o ID. Cross.

Por enquanto, ainda não temos confirmação de quando o ID. Polo vai chegar ao Brasil. O foco aqui é em versões de entrada como Track e Robust, e os elétricos que já estão disponíveis, como o ID.4 e o ID. Buzz, estão restritos a locação. Mesmo assim, a nova fase da Volkswagen mostra o compromisso da marca em eletrificar sua linha no mundo todo.

Estamos todos ansiosos para ver como essa nova fase vai se desenrolar e, quem sabe, ter um ID. Polo zommando pelas nossas ruas em breve!