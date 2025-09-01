Renault e Geely lançam motor GLP/GNV com injeção direta

Uma novidade que promete agitar o mundo automotivo está surgindo na Romênia. A Horse Technologies, uma joint venture entre o Grupo Renault e a Geely, deu um grande passo ao iniciar a produção em larga escala do primeiro motor de injeção direta movido a gás natural. Isso mesmo! Um motor que combina tecnologia de ponta e compromisso com a sustentabilidade.

O grande destaque dessa inovação é o motor HR12 LPG, um turbo de três cilindros com 1,2 litros de capacidade. Ele é flex, aceitando tanto gasolina quanto GLP (gás liquefeito de petróleo, similar ao nosso GNV). E não para por aí: a verdadeira revolução está na injeção direta de GLP, algo que nunca foi feito em motores produzidos em grande escala. Imagine só a eficiência que isso pode trazer!

### Tecnologia de ponta e eficiência ambiental

Esse motor vem recheado de tecnologia. Ele inclui um sistema híbrido leve de 48 volts, que traz um gerador de partida acionado por correia. Isso proporciona um torque extra durante a aceleração, ajudando a reduzir o consumo de combustível e as emissões de CO2. Se você já teve o gostinho de dirigir um carro com um motor que responde bem, sabe como isso faz diferença na hora de uma ultrapassagem ou em uma arrancada.

Falando em desempenho, o HR12 LPG entrega 140 cv a 5.500 rpm e um torque de 23,4 kgfm a partir de 2.100 rpm. Ao usar gás natural, você consegue uma redução de 9% nas emissões de CO2 se comparado com a gasolina. É um avanço considerável para quem se preocupa com o meio ambiente, mas não quer abrir mão da performance.

### Projetado para a Europa e além

Todo esse desenvolvimento veio de engenheiros romenos, com foco em atender aos rigorosos padrões da norma Euro 6e, e ainda pronto para enfrentar os futuros desafios da Euro 7. O HR12 LPG vai ser fabricado em Mioveni, com capacidade para produzir até 450.000 motores por ano — um número impressionante que mostra a proposta ambiciosa da empresa.

O CEO da Horse Technologies, Patrice Haettel, comentou sobre a inovação. Ele destacou que essa é uma prova do compromisso da empresa com novas tecnologias em sistemas de propulsão e que estão abrindo caminho para combustíveis alternativos. É sempre interessante ver como a indústria automotiva está se adaptando e evoluindo, não é mesmo?

### Por que se trata de um avanço tecnológico?

Por enquanto, não existe nenhum outro motor de injeção direta para GLP produzido em série como o HR12 LPG. A maioria dos motores bicombustíveis ainda opera com injeção indireta. Isso significa que o GLP é misturado ao ar antes de entrar nos cilindros, o que limita a eficiência e a potência. Com o HR12 LPG, a combinação de injeção direta, tecnologia híbrida leve e produção em escala traz uma nova era de eficiência e desempenho.

Para quem aprecia dirigir, essa tecnologia traz não só benefícios ao meio ambiente, mas também uma experiência mais prazerosa ao volante. É sempre bom saber que a inovação está a caminho, tornando nossos passeios mais sustentáveis e divertidos.