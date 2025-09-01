Sem emprego? Conheça 4 benefícios que podem te ajudar

Parece que você está enfrentando uma fase desafiadora ao ficar desempregado. A boa notícia é que você pode ter acesso a benefícios que ajudam a passar por esse período até encontrar um novo emprego. O mercado de trabalho é bem competitivo e, infelizmente, demissões em massa acontecem frequentemente. Mas não se preocupe, existem maneiras de obter suporte durante esse tempo.

Vamos falar sobre algumas opções de ajuda disponíveis para quem está nessa situação. Primeiro, temos o Seguro-Desemprego, o Auxílio Brasil e o FGTS. Esses benefícios podem fazer toda a diferença no seu dia a dia.

Como acessar esses benefícios

Se você foi demitido sem justa causa, o Seguro-Desemprego pode ser uma opção para você. Geralmente, ele oferece de 3 a 5 parcelas, mas isso pode variar de acordo com o tempo que você trabalhou e quantas vezes já usou o benefício. Ou seja, cada caso é único, e é bom ficar atento ao período em que você estava empregado.

Para solicitar, o primeiro passo é acessar o portal Emprega Brasil. Você deve fazer isso entre o 7º e o 120º dia após a demissão. Por outro lado, se sua situação for de extrema pobreza, o Auxílio Brasil pode ser a alternativa certa. Para ser elegível, a renda per capita da família não pode ultrapassar R$ 105,00 por mês. Isso envolve fazer a declaração correta e ter o Cadastro Único (CadÚnico) devidamente atualizado.

Além disso, você pode ter direito ao FGTS. Se foi demitido sem justa causa, pode sacar esse fundo. Aqui, a responsabilidade de solicitar a liberação é da empresa que te demitiu, que deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. Assim, você pode retirar o valor em até cinco dias úteis. Leve um documento que comprove a rescisão para facilitar a liberação.

Outra ajuda legal é a Tarifa Social de Energia, que oferece descontos na conta de luz. Para conseguir, é necessário estar inscrito no CadÚnico. Se alguém da sua família recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), também dá para conseguir o desconto. Para isso, você vai precisar do CPF, nome da pessoa responsável pela regularização e a documentação que comprove a situação, como a Carteira de Identidade e o Número do Benefício.

Os descontos na conta de luz podem variar de 10% a 65%, dependendo do consumo familiar, com um limite de 220 kWh. Essas informações são muito úteis e podem aliviar um pouco a pressão financeira nesse momento.

A busca por um novo emprego pode ser desafiadora, mas com essas opções de auxílio, você pode encontrar um pouco mais de tranquilidade enquanto isso.